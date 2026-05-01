Arsenal FC – Fulham FC: typy, kursy, zapowiedź (02.05.2026)

18:00, 1. maja 2026
Arsenal - Fulham typy i kursy na mecz 35. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Arsenal – Fulham: typy bukmacherskie

W 35. kolejce Premier League zagrają dwa zespoły z Londynu, które na finiszu sezonu mają swoje cele do zrealizowania. Arsenal celuje w mistrzostwo Anglii. Z kolei Fulham pretenduje do gry na arenie międzynarodowej w kolejnej kampanii. W sobotni wieczór faworytem będzie lider rozgrywek, chociaż forma obu drużyn w ostatnich tygodniach jest na zbliżonym poziomie. Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

*Kursy z 01.05.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do CANAL+ online w promocji STS i oglądaj Ekstraklasę, Premier League oraz Ligę Mistrzów ZA DARMO aż do finału! Sprawdź, jak otrzymać voucher

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Fulham: ostatnie wyniki

Arsenal jest aktualnie w grze o zwycięstwo na dwóch najważniejszych frontach, czyli w Lidze Mistrzów i Premier League. Pucharowa rywalizacja odbija się na ligowej formie Kanonierów, którzy przegrali dwa z pięciu ostatnich spotkań w angielskiej elicie. Mikel Arteta i spółka dali się pokonać Bournemouth 1:2. Większe konsekwencja miała jednak porażka 1:2 z Manchesterem City, po której rywal ten wciąż może wygrać tytuł kosztem Arsenalu.

W ścisłej czołówce próżno natomiast szukać Fulham. Nie zmienia to faktu, że na cztery kolejki przez końcem sezonu Marco Silva i spółka są w realnej grze o udział nawet w Lidze Europy. Strata punktowa do szóstego Brighton to zaledwie dwa oczka. Dystans ten nie zmniejszył się po ostatniej wygranej 1:0 z Aston Villą.

Arsenal – Fulham: historia

Bezpośrednie mecze z udziałem tych drużyn od lat należą do wyrównanych. Żadna ze stron nie potrafi wygrać różnicą więcej, niż jednej bramki. Tak było w październiku ubiegłego roku, kiedy Arsenal pokonał Fulham na jego terenie w stosunku bramkowym 1:0.

Arsenal – Fulham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, o czym świadczy współczynnik 1.45 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Fulham, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 6.75. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.30.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2026 05:01

Arsenal – Fulham: kto wygra?

Arsenal – Fulham: przewidywane składy

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

Arsenal – Fulham: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Fulham odbędzie się w sobotę (2 maja) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

