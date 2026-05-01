Arsenal FC – Fulham FC: typy, kursy, zapowiedź (02.05.2026)

Arsenal – Fulham: typy bukmacherskie

W 35. kolejce Premier League zagrają dwa zespoły z Londynu, które na finiszu sezonu mają swoje cele do zrealizowania. Arsenal celuje w mistrzostwo Anglii. Z kolei Fulham pretenduje do gry na arenie międzynarodowej w kolejnej kampanii. W sobotni wieczór faworytem będzie lider rozgrywek, chociaż forma obu drużyn w ostatnich tygodniach jest na zbliżonym poziomie. Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Arsenal – Fulham: ostatnie wyniki

Arsenal jest aktualnie w grze o zwycięstwo na dwóch najważniejszych frontach, czyli w Lidze Mistrzów i Premier League. Pucharowa rywalizacja odbija się na ligowej formie Kanonierów, którzy przegrali dwa z pięciu ostatnich spotkań w angielskiej elicie. Mikel Arteta i spółka dali się pokonać Bournemouth 1:2. Większe konsekwencja miała jednak porażka 1:2 z Manchesterem City, po której rywal ten wciąż może wygrać tytuł kosztem Arsenalu.

W ścisłej czołówce próżno natomiast szukać Fulham. Nie zmienia to faktu, że na cztery kolejki przez końcem sezonu Marco Silva i spółka są w realnej grze o udział nawet w Lidze Europy. Strata punktowa do szóstego Brighton to zaledwie dwa oczka. Dystans ten nie zmniejszył się po ostatniej wygranej 1:0 z Aston Villą.

Arsenal – Fulham: historia

Bezpośrednie mecze z udziałem tych drużyn od lat należą do wyrównanych. Żadna ze stron nie potrafi wygrać różnicą więcej, niż jednej bramki. Tak było w październiku ubiegłego roku, kiedy Arsenal pokonał Fulham na jego terenie w stosunku bramkowym 1:0.

Arsenal – Fulham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, o czym świadczy współczynnik 1.45 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Fulham, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 6.75. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.30.

Arsenal – Fulham: kto wygra?

Arsenal – Fulham: przewidywane składy

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

Arsenal – Fulham: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Fulham odbędzie się w sobotę (2 maja) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

