Real musi działać szybko. Benfica ma plan na Mourinho

Benfica ma plan, żeby zatrzymać Jose Mourinho. Po sezonie planują spotkanie ws. przedłużenia kontraktu - podaje dziennik AS. Portugalczyk jest łączony z Realem Madryt.

Mourinho łączony z Realem Madryt, ale Benfica chce go zatrzymać

Jose Mourinho od września odpowiada za wyniki Benfiki, ale w tym sezonie na pewno nie zdobędzie mistrzostwa Portugalii. Nie można wykluczyć, że ta sztuka w ogóle mu się nie uda, ponieważ w najbliższych miesiącach może zmienić pracodawcę. Wiadomo, że pracę straci Alvaro Arbeloa, czyli szkoleniowiec Realu Madryt. The Special One jest faworytem do przejęcia posady na Bernabeu.

Zmianę otoczenia może ułatwić mu klauzula w kontrakcie. Mourinho do końca maja może odejść do dowolnego klubu, jeśli ktoś zapłaci za niego 3 miliony euro. Panuje przekonanie, że Królewscy są gotowi wpłacić taką kwotę, żeby sprowadzić go z powrotem.

Z informacji dziennika AS wynika, że Benfica ma konkretny plan na Mourinho. W klubie nie chcą zmieniać trenera, więc planują zaproponować mu nową umowę. Jednocześnie chcą pozbyć się wspomnianej wcześniej klauzuli w kontrakcie. Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku. Ostateczna decyzja o tym, gdzie będzie pracował w przyszłym sezonie, należy więc do samego 63-latka.

Benfica pod wodzą Mourinho wygrała 26 meczów, 8 zremisowała i 8 przegrała. Obecnie Orły zajmują 2. miejsce w tabeli ligi portugalskiej. Co ciekawe, w przeszłości Portugalczyk pracował już w Madrycie, prowadząc zespół w latach 2010-2013.