Goretzka nie jest jedyny! Milan celuje w kolejnego pomocnika

AC Milan zamierza poważnie wzmocnić środek pola. Nie tylko Leon Goretzka może latem trafić na San Siro. Na celowniku Rossonerich znajduje się również Andre Zambo Anguissa z SSC Napoli - informuje serwis "MilanNews".

AC Milan jest na dobrej drodze, aby występować w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna Massimiliano Allegriego jednak wymaga wzmocnień w zasadzie na każdej pozycji. Rossoneri skupiają swoją uwagę w szczególności na środku pola. Już wiemy, że mediolańczycy są o krok od pozyskania Leona Goretzki. Tymczasem serwis „MilanNews” donosi, że w kręgu ich zainteresowań znajduje się również Andre Zambo Anguissa z SSC Napoli.

Kontrakt kameruńskiego pomocnika z wciąż jeszcze obecnym mistrzem Włoch obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Na ten moment nie ma postępów w rozmowach między stronami. Jeśli nie będzie porozumienia, to Azzurri mają latem ostatni dzwonek, aby zarobić na odejściu doświadczonego zawodnika. Może im w tym pomóc właśnie AC Milan.

Andre Zambo Anguissa to niezwykle doświadczony piłkarz, który doskonale czuje się w Serie A. Z każdym kolejnym miesiącem jednak Kameruńczyk odgrywa coraz mniej znaczącą rolę u Antonio Conte. W AC Milanie na ten moment trudno przewidzieć, jaka czekałaby go rola. Kto wie, może rywalizowałby o miejsce w składzie z Leonem Goretzką.

W obecnym sezonie Andre Zambo Anguissa rozegrał 21 spotkań w koszulce SSC Napoli. Kameruńczyk strzelił cztery gole, a także zaliczył dwie asysty.