Goretzka nie jest jedyny! Milan celuje w kolejnego pomocnika

21:14, 30. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
AC Milan zamierza poważnie wzmocnić środek pola. Nie tylko Leon Goretzka może latem trafić na San Siro. Na celowniku Rossonerich znajduje się również Andre Zambo Anguissa z SSC Napoli - informuje serwis "MilanNews".

Obserwuj nas w
Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Andre Zambo Anguissa wzbudził zainteresowanie AC Milanu

AC Milan jest na dobrej drodze, aby występować w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna Massimiliano Allegriego jednak wymaga wzmocnień w zasadzie na każdej pozycji. Rossoneri skupiają swoją uwagę w szczególności na środku pola. Już wiemy, że mediolańczycy są o krok od pozyskania Leona Goretzki. Tymczasem serwis „MilanNews” donosi, że w kręgu ich zainteresowań znajduje się również Andre Zambo Anguissa z SSC Napoli.

Kontrakt kameruńskiego pomocnika z wciąż jeszcze obecnym mistrzem Włoch obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Na ten moment nie ma postępów w rozmowach między stronami. Jeśli nie będzie porozumienia, to Azzurri mają latem ostatni dzwonek, aby zarobić na odejściu doświadczonego zawodnika. Może im w tym pomóc właśnie AC Milan.

Andre Zambo Anguissa to niezwykle doświadczony piłkarz, który doskonale czuje się w Serie A. Z każdym kolejnym miesiącem jednak Kameruńczyk odgrywa coraz mniej znaczącą rolę u Antonio Conte. W AC Milanie na ten moment trudno przewidzieć, jaka czekałaby go rola. Kto wie, może rywalizowałby o miejsce w składzie z Leonem Goretzką.

W obecnym sezonie Andre Zambo Anguissa rozegrał 21 spotkań w koszulce SSC Napoli. Kameruńczyk strzelił cztery gole, a także zaliczył dwie asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości