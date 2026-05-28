Pochettino rozmawia z włoskim gigantem. Niespodziewany ruch

19:29, 28. maja 2026
Mateusz Bednarski
AC Milan rozpoczął poszukiwania nowego szkoleniowca po zwolnieniu Massimiliano Allegriego. Jednym z głównych kandydatów do przejęcia Rossonerich ma być Mauricio Pochettino, z którym klub odbył już pierwsze rozmowy.

Milan przyspieszył działania po fatalnym zakończeniu sezonu i braku awansu do Ligi Mistrzów. Według informacji przekazanych przez „The Athletic” przedstawiciele włoskiego klubu spotkali się z Mauricio Pochettino w Stanach Zjednoczonych. Jedno ze spotkań miało odbyć się jeszcze przed zgrupowaniem reprezentacji USA w Georgii.

Argentyńczyk obecnie prowadzi reprezentację Stanów Zjednoczonych, a jego kontrakt obowiązuje do zakończenia mistrzostw świata. Mimo tego Milan już teraz analizuje możliwość sprowadzenia byłego trenera Tottenhamu jako następcy Allegriego.

Włoski klub widzi w Pochettino szkoleniowca, który mógłby odbudować drużynę i jednocześnie mocniej oprzeć zespół na Christianie Pulisiciu. Obaj pracują obecnie razem w reprezentacji USA, choć ich relacje w ostatnich miesiącach nie były idealne.

Przed zeszłorocznym Gold Cup między trenerem a zawodnikiem doszło do napięcia po tym, jak Pulisic chciał zagrać tylko w meczach towarzyskich ze Szwajcarią i Turcją. Pochettino publicznie odpowiedział wtedy bardzo stanowczo.

Argentyńczyk ma za sobą bogatą karierę trenerską. Największe sukcesy osiągał w Tottenhamie, który doprowadził do finału Ligi Mistrzów w 2019 roku. Później prowadził również PSG i Chelsea.