To on może zostać drugim trenerem reprezentacji Polski. Urban ujawnił

17:36, 28. maja 2026
Wojciech Mazurek
Jan Urban szuka nowego członka sztabu w roli drugiego trenera reprezentacji Polski. Na konferencji prasowej ujawnił, że jedną z opcji jest Kibu Vicuna. Hiszpan miał dołączyć już teraz, ale tak się nie stało.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski w czwartek (28 maja) rozpoczęła zgrupowanie, podczas którego rozegra dwa mecze towarzyskie. Na ten moment kadra przebywa we Wrocławiu, gdzie w najbliższą niedzielę (31 maja) zmierzy się z Ukrainą na stadionie Tarczyński Arena.

Jan Urban tradycyjnie wziął udział w konferencji prasowej na start zgrupowania. Jedno z pytań dotyczyło tematu drugiego trenera reprezentacji Polski. Selekcjoner szuka dodatkowego współpracownika do sztabu szkoleniowego. Ma to związek z niedawną śmiercią Jacka Magiery. Media informowały, że pracę w kadrze może rozpocząć Kibu Vicuna, z którym Jan Urban doskonale się zna. Selekcjoner potwierdził, że Hiszpan miał dołączyć do drużyny już teraz, ale finalnie nie udało się tego dopiąć.

Chciałem, żeby tak się stało. Niestety do tego nie doszło. Będziemy mieli trochę czasu, bo kolejne spotkanie dopiero we wrześniu. Z tego, co wiem, to Kibu ma ważny kontrakt. Jest to opcja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mogę niczego potwierdzić – powiedział Jan Urban.

Kibu Vicuna pracuje obecnie w Indiach, gdzie prowadzi drużynę Diamond Harbour. Wcześniej pracował jako trener Mohammedan, ŁKS-u Łódź, Kerala Blasters, Wisły Płock czy Trakai. Z Janem Urbanem zna się z pracy w Legii Warszawa, Lechu Poznań czy Śląsku Wrocław, gdzie pełnił funkcję asystenta. 54-latek oprócz hiszpańskiego posiada także polskie obywatelstwo.

