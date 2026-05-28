To on może zostać drugim trenerem reprezentacji Polski. Urban ujawnił

Jan Urban szuka nowego członka sztabu w roli drugiego trenera reprezentacji Polski. Na konferencji prasowej ujawnił, że jedną z opcji jest Kibu Vicuna. Hiszpan miał dołączyć już teraz, ale tak się nie stało.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski w czwartek (28 maja) rozpoczęła zgrupowanie, podczas którego rozegra dwa mecze towarzyskie. Na ten moment kadra przebywa we Wrocławiu, gdzie w najbliższą niedzielę (31 maja) zmierzy się z Ukrainą na stadionie Tarczyński Arena.

Jan Urban tradycyjnie wziął udział w konferencji prasowej na start zgrupowania. Jedno z pytań dotyczyło tematu drugiego trenera reprezentacji Polski. Selekcjoner szuka dodatkowego współpracownika do sztabu szkoleniowego. Ma to związek z niedawną śmiercią Jacka Magiery. Media informowały, że pracę w kadrze może rozpocząć Kibu Vicuna, z którym Jan Urban doskonale się zna. Selekcjoner potwierdził, że Hiszpan miał dołączyć do drużyny już teraz, ale finalnie nie udało się tego dopiąć.

– Chciałem, żeby tak się stało. Niestety do tego nie doszło. Będziemy mieli trochę czasu, bo kolejne spotkanie dopiero we wrześniu. Z tego, co wiem, to Kibu ma ważny kontrakt. Jest to opcja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mogę niczego potwierdzić – powiedział Jan Urban.

Kibu Vicuna pracuje obecnie w Indiach, gdzie prowadzi drużynę Diamond Harbour. Wcześniej pracował jako trener Mohammedan, ŁKS-u Łódź, Kerala Blasters, Wisły Płock czy Trakai. Z Janem Urbanem zna się z pracy w Legii Warszawa, Lechu Poznań czy Śląsku Wrocław, gdzie pełnił funkcję asystenta. 54-latek oprócz hiszpańskiego posiada także polskie obywatelstwo.