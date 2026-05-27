Rafael Leao może zmienić klub. Gigant szykuje wielki ruch

Rafael Leao znalazł się na radarze Galatasaray przed nowym sezonem. Turecki gigant chce wykorzystać letnie okno transferowe, aby sprowadzić jedną z największych gwiazd AC Milan.

Rafael Leao na radarze nowego klubu. Sensacyjny kierunek coraz głośniejszy

Rafael Leao może stać się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów tego lata. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, Galatasaray poważnie interesuje się portugalskim skrzydłowym AC Milan i analizuje możliwość sprowadzenia go jeszcze przed startem nowego sezonu. Turecki klub chce wzmocnić skład po kolejnych sukcesach na krajowym podwórku i szuka zawodnika, który byłby nową twarzą projektu.

Według informacji przekazanych przez źródło, Galatasaray jest gotowe zaoferować Rafaelowi Leao bardzo atrakcyjne warunki finansowe. Portugalczyk miałby otrzymać kontrakt gwarantujący mniej więcej 10 milionów euro rocznie po opodatkowaniu. Potencjalna kwota transferu mogłaby natomiast wynieść od 40 do 50 milionów euro.

Na ten moment żaden turecki klub nie rozpoczął jednak oficjalnych rozmów z Milanem. Źródła zbliżone do piłkarza podkreślają, że otoczenie Rafaela Leao spodziewa się przede wszystkim ofert z najmocniejszych lig europejskich, dlatego sytuacja transferowa zawodnika pozostaje całkowicie otwarta.

Co ciekawe, wcześniej zainteresowanie portugalskim skrzydłowym wykazywało również Fenerbahce. Teraz to Galatasaray ma jednak być najbardziej zdeterminowane, by spróbować sprowadzić gwiazdę Rossonerich do Stambułu.

Rafael Leao pozostaje jednym z kluczowych piłkarzy Milanu, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Wartość rynkowa reprezentanta Portugalii wynosi natomiast mniej więcej 65 milionów euro. Najbliższe tygodnie mogą okazać się decydujące dla przyszłości jednego z najbardziej efektownych skrzydłowych Serie A.