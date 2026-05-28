Barcelona sypnęła groszem. Ogromna podwyżka dla Gordona

Anthony Gordon został nowym piłkarzem FC Barcelony. Katalończycy nie oszczędzali na transferze. Jak podaje serwis Chronicle Live, piłkarz dostał dwukrotnie wyższą pensję niż w Newcastle.

FC Barcelona zaskoczyła wszystkich, finalizując transfer Anthony’ego Gordona. Co prawda, plotki o Angliku przewijały się w mediach, ale wydawało się, że Katalończycy postawią na Marcusa Rashforda. Z kolei jego rodak miał być bliżej przeprowadzki do Bayernu Monachium. Finalnie to właśnie skrzydłowy z Newcastle zostanie nowym piłkarzem mistrza Hiszpanii.

Gordon będzie kosztował 69 milionów funtów. Newcastle zapewniło sobie także liczne bonusy, ale są pewne warunki do spełnienia. Serwis Chronicle Live pisze m.in. o 8 milionach funtów, które są zależne od liczby trofeów, a także minut spędzonych na boisku.

To jednak nie wszystko, ponieważ na zmianie klubu finansowe korzyści odczuje sam zawodnik. Gordon miał żądać pensji mniejszej niż to, co inkasuje Rashford. Skończyło się tak, że Anglik dostał dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż te, które pobierał na St. James Park. Media podają, że chodzi o kwotę ok. 11 milionów euro rocznie. Dla porównania w Premier League zarabiał ok. 150 tysięcy funtów tygodniowo.

Gordon w przeszłości był związany z Evertonem, który dostanie 15% zysku z transferu do Barcelony. The Toffees sprzedali go za 45 milionów funtów. Zysk wynosi mniej więcej 24 mln funtów, co oznacza, że na konto jego poprzedniego klubu wpłynie ok. 3,6 mln funtów.