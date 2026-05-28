Conceicao przeprosił kibiców Juventusu. Emocjonalny wpis

15:42, 28. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Juventus zakończył sezon 2025/26 w atmosferze wielkiego zawodu. Francisco Conceicao opublikował emocjonalny wpis na Instagramie i zwrócił się bezpośrednio do kibiców Starej Damy.

Francisco Conceicao
Na zdjęciu: Francisco Conceicao

Juventus musi podnieść głowy po trudnym sezonie

Juventus próbuje zostawić za sobą bolesne miesiące i skupić się na odbudowie drużyny. W szatni nadal dominuje jednak frustracja po niespełnionych oczekiwaniach. Głos w tej sprawie zabrał Francisco Conceicao, który podsumował sezon w mocnych słowach.

Portugalczyk przyznał, że drużyna nie osiągnęła celów, których oczekiwali zarówno piłkarze, jak i kibice. Zawodnik podkreślił też, że fani są najważniejszą częścią klubu i zasługują na znacznie więcej po tak trudnym sezonie. – Kibice Juventusu, wiem, że nie istnieją słowa, które potrafią wyrazić, jak bardzo jesteśmy sfrustrowani i rozczarowani tym, że nie osiągnęliśmy naszych celów – powiedział Francisco Conceicao.

– Nie udało nam się i wy, którzy jesteście duszą tego klubu, na to nie zasługujecie. Jednak w życiu wszystko jest nowym początkiem i zrobimy to, do czego ten klub zawsze był przyzwyczajony. Podniesiemy głowy i będziemy pracować jeszcze ciężej, aby znów triumfować – powiedział Portugalczyk.

Conceicao zakończył swój wpis podziękowaniami dla kibiców za wsparcie przez cały sezon. Zapewnił także, że obecne rozczarowanie ma w przyszłości ustąpić miejsca radości. – Dziś dominuje rozczarowanie, ale jutro będzie inne, uwierzcie w to. Dziękuję za wsparcie przez cały sezon. Wasza pasja i wasz głos zostaną ponownie wynagrodzone – powiedział Francisco Conceicao.