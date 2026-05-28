Real Madryt znalazł nowy cel transferowy. Barcelona też go chce

Real Madryt szuka wzmocnienia defensywy przed kolejnym sezonem. Na liście hiszpańskiego klubu znalazł się Andrea Cambiaso z Juventusu, którego sytuację uważnie obserwują także inni giganci Europy.

Cambiaso na celowniku Realu Madryt

Real Madryt chce zwiększyć rywalizację na bokach obrony po odejściu Daniego Carvajala. Obecnie jedynym nominalnym prawym obrońcą w kadrze pozostaje Trent Alexander Arnold. Właśnie dlatego klub analizuje profile zawodników, którzy potrafią grać na kilku pozycjach.

Andrea Cambiaso należy do piłkarzy, którzy szczególnie podobają się władzom Królewskich. Reprezentant Włoch najlepiej czuje się na lewej stronie, ale potrafi występować również po prawej stronie defensywy. Jego uniwersalność jest uznawana za jeden z największych atutów.

Na razie Real Madryt nie rozpoczął oficjalnych negocjacji z Juventusem. Klub monitoruje jednak sytuację zawodnika i nie wyklucza konkretnych działań w najbliższych tygodniach. Wiele zależy od tego, jakie priorytety transferowe ustalą działacze podczas letniego okna.

Według informacji przekazanych przez „SPORT” Juventus jest gotowy rozważyć sprzedaż piłkarza za około 40 milionów euro. Cambiaso nadal pozostaje ważnym elementem zespołu, ale turyński klub może poświęcić kilku zawodników, aby poprawić sytuację finansową.

Sytuację obrońcy śledzą także inne europejskie kluby. Zainteresowanie zawodnikiem mają wykazywać między innymi Barcelona, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Inter, Napoli oraz Como. Real Madryt analizuje również inne nazwiska, w tym Diogo Dalota oraz Pedro Porro, dlatego ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.