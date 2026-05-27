Inter Mediolan ruszył po piłkarza Liverpoolu. W tle duże pieniądze

22:34, 27. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  GianlucaDiMarzio.com

Inter Mediolan rozpoczął rozmowy z Liverpoolem w sprawie transferu Curtisa Jonesa. Angielski pomocnik znalazł się wysoko na liście życzeń wielokrotnych mistrzów Włoch.

Cristian Chivu
fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter szykuje hit transferowy. Liverpool postawił twarde warunki

Inter Mediolan chce wzmocnić środek pola przed nowym sezonem i dlatego skierował uwagę na Curtisa Jonesa z Liverpoolu. Jak poinformował Gianluca Di Marzio, między klubami trwają już rozmowy dotyczące możliwego transferu 25-letniego pomocnika. Chociaż strony nadal nie osiągnęły pełnego porozumienia.

Największym problemem pozostają kwestie finansowe. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Inter jest gotów zapłacić mniej więcej 20 milionów euro. Z kolei Liverpool oczekuje kwoty bliższej 30 milionom euro. Angielski klub chce również zagwarantować sobie procent od ewentualnej przyszłej sprzedaży zawodnika.

Władze klubu z Serie A postrzegają Jonesa jako piłkarza, który mógłby zwiększyć jakość i głębię kadry w kontekście walki o kolejne trofea. Pomocnik ma za sobą intensywny sezon, podczas którego rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty, spędzając na murawie blisko 2850 minut.

Sytuację ekipie z Anfield Road komplikuje również długość kontraktu zawodnika. Obecna umowa Jonesa obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku. W związku z tym klub może rozważyć sprzedaż zawodnika już w trakcie najbliższego okna transferowego, aby nie ryzykować scenariusza, że piłkarz zmieni klub na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu jego kontraktu.

