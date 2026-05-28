Nowak i Mońka bez powołania. Urban zdradził, dlaczego na nich nie postawił

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban wprost o braku powołania dla Nowaka i Mońki

– To zawsze będzie kwestia dyskusyjna. Tym bardziej wtedy, kiedy mamy zawodników na podobnym poziomie. Nie mogą być wszyscy naraz w reprezentacji. Mimo że są to mecze sparingowe, to jest wielu zawodników, którzy byli w tej kadrze, ale nie grali dużo podczas eliminacji do Mistrzostw Świata. Oni też czekają na swoje minuty. Mamy w obronie młodego Potulskiego i Wójcika. Wojciech Mońka jest i był w szerokiej kadrze. To są tylko dwa spotkania. Nie będziemy eksperymentowali na tyle, że wystawimy samych młodych chłopaków. Wojtek, jeśli będzie grał, tak jak grał w minionym sezonie, wcześniej czy później dostanie swoją szansę. Jest to kwestia wyboru – powiedział Jan Urban.

– Bardzo cenię Bartosza Nowaka. Miałem go w Górniku Zabrze, super piłkarz, wspaniały człowiek. Natomiast trzeba obrać jakiś kierunek. Mistrzostwa Europy są dopiero za dwa lata, a w sierpniu Bartosz będzie obchodził 33. urodziny. Nie wiem, czy to jest moment na wprowadzanie zawodnika, który ma 33 lata i sprawdzanie go. Być może trzeba to zrobić z innymi, młodszymi. Kolejna rzecz to fakt, że Nowak to piłkarz na pozycje 8/10, a akurat na tych pozycjach wydaje mi się, że mamy duży wybór – dodał.