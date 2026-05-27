W tym klubie będzie grał Nico Paz w przyszłym sezonie

Nico Paz w sezonie 2026/2027 będzie grał w barwach Realu Madryt. Z informacji dziennika AS wynika, że Królewscy zdecydowali się odkupić piłkarza. Oficjalne ogłoszenie ma nastąpić przed 7 czerwca.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Nico Paz latem 2024 roku trafił do Como na zasadzie definitywnego transferu. Celem takiego ruchu było umożliwienie zawodnikowi dalszego rozwoju. Decyzja o przejściu do ówczesnego beniaminka Serie A okazała się strzałem w dziesiątkę. Argentyńczyk wyrósł na jednego z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia. Latem tamtego roku pojawiły się za niego pierwsze bardzo duże oferty.

Każda z nich automatycznie była odrzucana, ponieważ pierwszeństwo ma Real Madryt. Oddając pomocnika do Como, zapewnili sobie prawo odkupu w kwocie mniejszej niż 10 milionów euro. W nadchodzące lato chcą sprowadzić go ponownie na Bernabeu.

Sprawa skomplikowała się w momencie, gdy Como zakwalifikowało się do Ligi Mistrzów. Włoski klub, którego trenerem jest Cesc Fabregas, chciał zatrzymać jednego z kluczowych piłkarzy na kolejny sezon. Nawet sam piłkarz preferował dalszą grę nad jeziorem Como.

Los Blancos mieli przemyśleć temat pozostawienia piłkarza na jeszcze jeden sezon we Włoszech. Jak twierdzi Jose Felix Diaz z dziennika AS, Real Madryt odrzucił zapytanie Como. Zdecydowali, że sprowadzą Nico Paza w najbliższym czasie. Oficjalna informacja o powrocie piłkarza do stolicy Hiszpanii ma pojawić się przed 7 czerwca, czyli jeszcze przed planowanymi wyborami na prezydenta klubu.

W tym sezonie Nico Paz rozegrał 40 spotkań, w których zdobył 13 goli i zaliczył 8 asyst.