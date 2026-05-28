Porto przedłużyło kontrakt Pietuszewskiego! Jest komunikat

18:12, 28. maja 2026
Wojciech Mazurek
FC Porto poinformowało, że kontrakt Oskara Pietuszewskiego został automatycznie przedłużony do połowy 2031 roku. Jest to efekt ukończenia 18. roku życia. Nastolatek obchodził urodziny 20 maja.

Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski w styczniu tego roku doczekał się jednego z wielu przełomowych momentów w karierze. Nastolatek zmienił klub, odchodząc z Jagiellonii Białystok. Wraz z mamą przeprowadził się do Portugalii, gdzie podpisał kontrakt z FC Porto. Początkowo umowa obowiązywała do 2029 roku. Niepełnoletni piłkarze nie mogą podpisywać umów dłuższych niż trzy lata.

Kilka dni temu, a konkretnie 20 maja skrzydłowy obchodził 18. urodziny. Tym samym stało się jasne, że jego umowa z Porto zostanie automatycznie przedłużona. Zarówno polskie, jak i portugalskie media od dawna o tym pisały. Mistrzowie Portugalii poinformowali, że nowy kontrakt będzie ważny do połowy 2031 roku. Co ciekawe, to najdłuższy kontrakt w klubie.

Historia trwa dalej – napisało FC Porto na grafice w mediach społecznościowych.

Pietuszewski bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce Smoków. Od momentu transferu do Porto rozegrał 18 meczów, w których strzelił 3 bramki i zanotował 4 asysty. Dobra forma zaowocowała debiutem w reprezentacji Polski.

Już po pół roku w nowym klubie Pietuszewski wraz z Kiwiorem i Bednarkiem mogli świętować mistrzostwo kraju. W nagrodę w przyszłym sezonie Porto zagra w Lidze Mistrzów. Będzie to kolejny kamień milowy w karierze rewelacyjnego nastolatka.

