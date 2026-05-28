Chrobry Głogów – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (28.05.2026)

Chrobry Głogów i ŁKS Łódź zmierzą się w czwartkowym półfinale baraży o awans do Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30.

Chrobry – ŁKS: typy bukmacherskie

ŁKS Łódź w rundzie wiosennej poprawił wyniki i rzutem na taśmę wywalczył miejsce w barażach. W półfinale zmierzy się z Chrobrym Głogów, który do pewnego momentu miał jeszcze nadzieje na pierwszą dwójkę i bezpośredni awans do Ekstraklasy. Ekipa Łukasza Becelli pod koniec sezonu zasadniczego punktowała natomiast w kratkę i ostatecznie zajęła dopiero czwartą lokatę.

Czwartkowy półfinał zapowiada się bardzo ciekawie. Chrobry podejmie rywala u siebie, ale na papierze to ŁKS może być faworytem. Drużyna z Łodzi ma dobry moment, jej zawodnicy są w formie, co może sugerować, że gospodarze będą mieć spory problem. Ostatecznie jednak w takich momentach dochodzi warstwa dużego stresu, co też może wpłynąć na końcowy wynik. Typ: wygrana ŁKS-u.

Chrobry – ŁKS: ostatnie wyniki

Chrobry Głogów w ostatniej kolejce zremisował 1-1 na wyjeździe z Wieczystą Kraków. Wcześniej pokonał ekipę Znicza Pruszków (3-2), przegrał z Wisłą Kraków (0-2), ograł GKS Tychy (3-2) oraz poległ w rywalizacji z Polonią Warszawa (0-1). Te wyniki jasno pokazują, że drużynie w tym momencie brakuje regularności, choć trzeba mieć również na uwadze, że wygrywała wyłącznie z rywalami z dolnych rejonów tabeli. Ligowe zmagania Chrobry zakończył na czwartym miejscu ze stratą aż siedmiu punktów do drugiego Śląska Wrocław.

ŁKS Łódź natomiast zanotował bardzo udaną końcówkę sezonu. Długo drżał o miejsce w barażach i wydawało się, że nawet nie będzie miał szansy powalczenia o Ekstraklasę. Sześć ostatnich spotkań to z kolei aż cztery zwycięstwa – z Górnikiem Łęczna (3-1), Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3-2), Pogonią Siedlce (4-0) i Stalą Rzeszów (2-1). Do tego łodzianie zremisowali ze Śląskiem Wrocław (2-2). W tabeli wyprzedzili siódmy Ruch Chorzów o punkt, zajmując piątą lokatę.

Chrobry – ŁKS: historia

Obecny sezon przyniósł już trzy bezpośrednie starcia między Chrobrym Głogów a ŁKS-em Łódź, a na dokładkę będą jeszcze zmagania w barażach. Jesienią w lidze Chrobry wygrał u siebie 2-1, a wiosną w Łodzi również triumfował, tym razem wygrywając 3-1. W międzyczasie te drużyny spotkały się w Pucharze Polski, gdzie z kolei lepszy był ŁKS, który po zwycięstwie 5-3 (po dogrywce) awansował do 1/16 finału.

Chrobry – ŁKS: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów to ŁKS Łódź jest delikatnym faworytem czwartkowych zmagań. Kursy na zwycięstwo gości w barażach wynoszą między 2.15 a 2.20. W przypadku ewentualnej wygranej Chrobrego Głogów jest to nawet 3.30.

Chrobry Głogów Remis ŁKS Łódź 3.30 3.50 2.15 3.13 3.40 2.20 3.30 3.50 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 maja 2026 08:48

Chrobry – ŁKS: przewidywane składy

Chrobry Głogów: Arndt – Tupaj, Mazur, Grić, Lis – Mandrysz, Bonecki – Laskowski, Bartlewicz, Ibe-Torti – Strózik

ŁKS Łódź: Bomba – Rudol, Craciun, Fałowski – Loffelsend, Terlecki, Wysokiński, Wojciechowski, Norlin – Hinokio, Piasecki

Chrobry – ŁKS: transmisja meczu

Mecz Chrobry Głogów – ŁKS Łódź w ramach półfinału baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w czwartek (28 maja) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz na portalu sport.tvp.pl. Mecz można będzie obejrzeć także w usłudze bukmachera Betclic TV.

