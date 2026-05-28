Real Madryt szykuje wielki powrót. Perez złożył obietnicę legendzie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Modrić może wrócić do Realu w nowej roli

Real Madryt przygotowuje się do nowego sezonu. Klub ma przejąć Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec ma otrzymać wsparcie ze strony ludzi doskonale znających klub. Florentino Perez pracuje między innymi nad powrotem Toniego Kroosa do struktur Królewskich.

Według informacji przekazanych przez „AS” prezes Realu Madryt złożył również osobistą obietnicę Luce Modriciowi. Chorwat ma mieć otwarte drzwi do powrotu na Santiago Bernabeu i sam zdecydować, jaką rolę chciałby pełnić po zakończeniu kariery.

Modrić ma obecnie prawie 41 lat i coraz poważniej myśli o zakończeniu gry po mistrzostwach świata z reprezentacją Chorwacji. Pomocnik spędził ostatni sezon w Milanie i zyskał uznanie kibiców dzięki ogromnemu zaangażowaniu. Jego sezon utrudniła jednak kontuzja kości policzkowej odniesiona w meczu z Juventusem.

Władze Realu Madryt uważają, że były lider środka pola idealnie odnalazłby się w strukturach sportowych klubu. Modrić mógłby zostać dyrektorem sportowym, doradcą lub pełnić inną funkcję techniczną. Po trzynastu latach gry dla Królewskich pozostaje jedną z najbardziej szanowanych postaci w historii klubu.

W Madrycie coraz częściej mówi się o scenariuszu, w którym zarówno Modrić, jak i Kroos będą współtworzyć przyszłość klubu już poza boiskiem. Dla Florentino Pereza taki projekt ma być jednym z ważnych elementów nowej ery Realu Madryt.