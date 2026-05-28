Juventus traci kontrolę nad transferem. Roma rusza po gwiazdę PSG

17:46, 28. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Juventus może stracić jednego z głównych kandydatów do wzmocnienia ataku. Randal Kolo Muani wraca do Paris Saint Germain po wypożyczeniu do Tottenhamu, ale wszystko wskazuje na to, że długo nie zostanie we Francji.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kolo Muani na celowniku Romy i Como

Juventus od wielu tygodni był uznawany za faworyta w walce o reprezentanta Francji. Klub prowadził już wstępne rozmowy z PSG i liczył na osiągnięcie porozumienia przed startem nowego sezonu. Sytuacja zmieniła się jednak po nieudanej walce o awans do Ligi Mistrzów.

Według informacji przekazanych przez TRT Sport, Roma przygotowuje pierwszą oficjalną ofertę za Kolo Muaniego. Rzymski klub ma obecnie mocniejszą pozycję negocjacyjną, ponieważ zapewnił sobie grę w Lidze Mistrzów. To właśnie możliwość występów w elitarnych rozgrywkach ma być jednym z najważniejszych argumentów dla napastnika.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Do walki o zawodnika dołączyło również Como. Włoski klub także będzie rywalizował w europejskich pucharach i uważnie obserwuje rozwój sytuacji. Zainteresowanie wykazują również drużyny z Turcji, ale sam piłkarz nie chce opuszczać pięciu najmocniejszych lig Europy.

Kolo Muani ma za sobą trudny okres w Tottenhamie. Francuz zdobył pięć bramek w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Często był ustawiany na prawym skrzydle, choć najlepiej czuje się jako środkowy napastnik. Mimo przeciętnych statystyk zainteresowanie jego transferem nadal pozostaje bardzo duże.

W przeszłości grał już na wypożyczeniu w Juventusie i chciał zostać w Turynie, ale kluby nie osiągnęły porozumienia. Powrót do Włoch Kolo Muaniego był wręcz spodziewany, jednak teraz kierunek może zaskakiwać.