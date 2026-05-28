Korona Kielce ma nowego dyrektora sportowego. Wielki powrót legendy

18:29, 28. maja 2026
Paweł Wątorski
Korona Kielce na początku maja zwolniła Pawła Tomczyka, który pełnił rolę dyrektora sportowego. Od początku czerwca stanowisko obejmie Paweł Golański, jedna z legend Żółto-Czerwonych.

Łukasz Maciejczyk
Łukasz Maciejczyk

Korona Kielce zajęła 11. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. W klubie w ostatnich tygodniach doszło też do sporych zmian. Nowy kontrakt z Koroną podpisał Martin Remacle, który pozostanie ważną postacią w środku pola Żółto-Czerwonych w kolejnej kampanii. Natomiast na początku maja klub opuścił Paweł Tomczyk, pełniący funkcję dyrektora sportowego.

Teraz kielecki klub oficjalnie ogłosił jego następcę. Nowym dyrektorem sportowym został Paweł Golański. 43-latek pełnił już tę funkcję w Koronie w latach 2021-2024. Po zakończeniu pracy w Kielcach był związany z Motorem Lublin. Golański to były reprezentant Polski. W kadrze narodowej rozegrał 14 spotkań i strzelił jednego gola.

Największą część kariery klubowej spędził w Koronie, dla której wystąpił łącznie w 178 meczach, zdobył 11 bramek i zanotował 13 asyst. Władze klubu liczą, że powrót Golańskiego pozwoli na dalszą stabilizację projektu i skuteczne przygotowanie drużyny do kolejnych wyzwań w Ekstraklasie. Jego doświadczenie z gabinetów ma być kluczowe w budowie zespołu na nadchodzące sezony.

– Bardzo się cieszę, że ponownie dołączam do Korony Kielce. Jest to zupełnie nowy projekt z dużymi perspektywami i głęboko wierzę, że dołożę swoją cegiełkę do tego, żeby Klub rozwijał się w przestrzeni sportowej – zaznaczył Golański.

