Niels Frederiksen ocenił miniony sezon. Konkretny plan trenera Lecha Poznań

Niels Frederiksen przedłużył kontrakt z Lechem Poznań po zdobyciu drugiego z rzędu mistrzostwa Polski. - Chcemy zapewnić sobie miejsce w jak najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie - podkreślił trener Kolejorza.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen zabrał głos po sezonie

Lech Poznań sięgnął po drugie z rzędu mistrzostwo Polski. Po zakończeniu sezonu klub ogłosił, iż trener Niels Frederiksen podpisał nowy kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku. Duński szkoleniowiec podsumował minioną kampanię oraz opowiedział o planach na przyszłość.

Trener Kolejorza nie ukrywał satysfakcji z osiągniętego wyniku, ale jednocześnie podkreślił, że sukces był efektem konsekwentnej pracy całego zespołu, a nie tylko słabszej postawy rywali. – Mamy wielu dobrych piłkarzy, ale równie ważna jest atmosfera panująca w drużynie oraz jej nastawienie. Zmierzaliśmy w jednym kierunku i wiedzieliśmy przez cały czas, jak to czynić. Wielu ludzi twierdzi, że zdobyliśmy tytuł słabością innych, ale ja się nie zgadzam z takim podejściem – przyznał Frederiksen, cytowany przez klubowe media.

Dużo miejsca Frederiksen poświęcił także eliminacjom do europejskich pucharów. Jako mistrz Polski Lech rozpocznie rywalizację od drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów i będzie rozstawiony we wszystkich rundach.

– Punkt wyjściowy przed kwalifikacji jest oczywiście bardziej komfortowy, niż przed rokiem. Chcemy zapewnić sobie miejsce w jak najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie, naturalnie będziemy dążyć do tego, by była to Liga Mistrzów. Liga Europy jednak również będzie krokiem naprzód w porównaniu do Ligi Konferencji – dodał.