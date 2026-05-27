AC Milan nie czeka po zwolnieniach. W tle ważne rozmowy w Londynie

Massimiliano Allegri nie wróci już do pracy w Milanie. Klub rozpoczął intensywne działania w sprawie nowego trenera po nieudanym sezonie i braku awansu do Ligi Mistrzów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Gerry Cardinale

Fabrizio Romano zdradził szczegóły. Milan już pracuje nad nowym trenerem

Massimiliano Allegri pożegnał się z Milanem po sezonie, który zakończył się ogromnym rozczarowaniem dla Rossonerich. Brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów doprowadził do dużych zmian we władzach klubu. Mediolańczycy pracują zatem teraz nad wyborem szkoleniowca, który ma rozpocząć nowy projekt sportowy.

Jak poinformował Fabrizio Romano cytowany przez Time2play Italia, jednym z głównych kandydatów do objęcia Milanu jest Andoni Iraola. Hiszpański trener miał odbyć tajne spotkanie z przedstawicielami władz klubu w Londynie już blisko dwa tygodnie temu. Według Romano to właśnie Iraola wyłonił się jako jeden z najpoważniejszych kandydatów do przejęcia zespołu.

– Gerry Cardinale pracuje nad znalezieniem nowego dyrektora sportowego i trenera. Andoni Iraola wyłonił się jako wyraźny kandydat po tajnym spotkaniu w Londynie prawie dwa tygodnie temu – przekazał Fabrizio Romano cytowany przez Time2play Italia.

Dziennikarz dodał również, że sytuacja nie jest jeszcze przesądzona, ponieważ szkoleniowiec rozważa także inne możliwości. – Milan to rozważa, Iraola ma dwie inne oferty i rozważy wszystkie opcje przed podjęciem decyzji – podkreślił Romano.

Zmiany w Milanie nie ograniczyły się wyłącznie do stanowiska trenera. Po zakończeniu sezonu klub rozstał się również z dyrektorem generalnym Giorgio Furlanim, dyrektorem technicznym Geoffreyem Moncadą oraz dyrektorem sportowym Iglim Tare.

Rossoneri stoją więc przed jednym z najważniejszych okresów ostatnich lat. Z kolei wybór nowego szkoleniowca może wyznaczyć kierunek odbudowy klubu po trudnym sezonie.