Fabrizio Romano ujawnił kulisy. Juventus nie zmienia planów

20:03, 27. maja 2026
Luka Pawlik
Źródło: Fabrizio Romano

Juventus zdecydował o utrzymaniu Luciano Spallettiego na stanowisku trenera. Włoch zostanie na stanowisku mimo braku awansu do Ligi Mistrzów, co wywołało dyskusję we Włoszech.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti pod presją? Juventus wysłał jasny sygnał

Juventus w sezonie 2025/26 nie zagra w Lidze Mistrzów, jednak klub z Turynu nie planuje zmian na stanowisku trenera. Informację potwierdził Fabrizio Romano, podkreślając, że Luciano Spalletti pozostaje w pełni bezpieczny mimo niepowodzenia sportowego drużyny. Decyzja zarządu ma być elementem długofalowego projektu, który nie zostanie przerwany po jednym słabszym sezonie.

Zespół zakończył rozgrywki Serie A na szóstym miejscu z dorobkiem 69 punktów, co dało jedynie kwalifikację do Ligi Europy. Kluczowy moment sezonu nastąpił w przedostatniej kolejce, gdy Juventus przegrał (0:2) z Fiorentiną i ostatecznie stracił miejsce w czołowej czwórce tabeli.

Mimo rozczarowania wynikami władze klubu nie rozważały zwolnienia szkoleniowca. Jak przekazał dziennikarz, Spalletti ma pełne zaufanie zarządu, a jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, po przedłużeniu podpisanym w kwietniu. To dodatkowo stabilizuje jego pozycję w klubie i wyklucza szybkie zmiany.

W czołówce Serie A znalazły się natomiast Inter Mediolan z 87 punktami, Napoli z 76, Roma z 73 oraz Como z 71, które zapewniły sobie miejsca w Lidze Mistrzów. Nowy sezon ligowy we Włoszech wystartuje z kolei 23 sierpnia, a skończy się 30 maja 2027 roku.

