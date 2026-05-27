Inter ogłosił ws. Bastoniego. Wiadomo, co z transferem do Barcelony

Alessandro Bastoni nie zostanie piłkarzem FC Barcelony. Reprezentant Włoch zostanie w Interze Mediolan. Beppe Marotta w rozmowie z DAZN przekonywał, że nie ma mowy o żadnym transferze.

Upadł transfer Bastoniego do FC Barcelony

Inter Mediolan zdobył podwójną koronę w sezonie 2025/2026. Cristian Chivu został pierwszym trenerem od czasów Jose Mourinho, który potrafił tego dokonać w swoim pierwszym pełnym sezonie w roli trenera Nerazzurrich. W kolejnej kampanii wymagania będą jeszcze większe, a żeby im sprostać potrzebne będą wzmocnienia. Te będą możliwe, jeśli wcześniej ktoś zostanie sprzedany.

Przez ostatnie miesiące z odejściem łączono Alessandro Bastoniego. Reprezentant Włoch miał trafić do FC Barcelony, która przez długi czas traktowała go jako priorytet transferowy. Okazuje się jednak, że transakcja nie dojdzie do skutku. Beppe Marotta w rozmowie z DAZN zapowiedział, że środkowy obrońca nie prosił nigdy o odejście, a kolejny sezon powinien spędzić w Interze.

– Myślę, że nasi fani mogą być spokojni w sprawie przyszłości Bastoniego. Nigdy nie poprosił o odejście. Jest tu bardzo szczęśliwy. Nie jesteśmy klubem nastawionym na sprzedaż. Wierzę, że zostanie z nami – powiedział Beppe Marotta w rozmowie z DAZN.

Bastoni od lat pozostaje kluczowym zawodnikiem Il Biscione. Do Mediolanu trafił ostatniego dnia sierpnia 2017 roku z Atalanty. Z początku został wypożyczony z powrotem do La Dei, a następnie do Parmy. W barwach Interu zadebiutował w kampanii 2019/2020. Od tego momentu wystąpił łącznie w 298 meczach, zdobył 8 bramek i zanotował 30 asyst.