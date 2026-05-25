Napoli szuka trenera. Szokujące nazwiska na liście kandydatów

10:27, 25. maja 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: La Gazzetta dello Sport

Antonio Conte nie jest już trenerem SSC Napoli. Klub spod Wezuwiusza musi znaleźć nowego szkoleniowca. La Gazzetta dello Sport informuje, że w gronie kandydatów jest m.in. Max Allegri.

Piłkarze Napoli
Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Allegri, Italiano i Iraola wśród kandydatów na trenera Napoli

SSC Napoli zakończyło sezon zwycięstwem z Udinese (1:0). Tym samym zapewnili sobie 2. miejsce w tabeli Serie A. Jednocześnie było to ostatnie spotkanie Antonio Conte w roli trenera Neapolitańczyków. Włoski taktyk rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron.

Conte pracował w Neapolu od lipca 2024 roku. W poprzednim sezonie zdobył z klubem mistrzostwo Włoch. Łącznie prowadził drużynę w 91 meczach, a jego bilans to 54 zwycięstwa, 19 remisów i 18 remisów. Na ten moment nie wiadomo, kto go zastąpi.

Włoskie media prześcigają się w podawaniu informacji o potencjalnych następcach. Jeszcze do niedawna wydawało się, że faworytem pozostaje Maurizio Sarri. Natomiast z tego, co pisze La Gazzetta dello Sport, w grze jest również trzech innych szkoleniowców. Jedną z poważniejszych opcji ma być Andoni Iraola. Co ciekawe, Hiszpan jest wymieniany w gronie potencjalnych trenerów Liverpoolu.

Nie zabrakło także dwóch trenerów z Włoch. Źródło pisze o możliwym zatrudnieniu Maxa Allegriego, który jest związany kontraktem z Milanem, a także Vincenzo Italiano, który prowadzi z sukcesami Bolognę.

Co do przyszłości Conte, to obecnie nie wiadomo, jaki kierunek zdecyduje się obrać. Niewykluczone, że wróci do reprezentacji Włoch. Po odejściu Gattuso od razu był wymieniany w gronie faworytów.

