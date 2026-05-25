Dybala na radarze na angielskiego giganta

09:14, 25. maja 2026
Mateusz Bednarski
Paulo Dybala może być jednym z głośniejszych nazwisk letniego okna transferowego. Przyszłość Argentyńczyka w Romie pozostaje niejasna, a Tottenham ponownie zaczyna pojawiać się w kontekście jego możliwego transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Tottenham obserwuje sytuację gwiazdy Romy

Paulo Dybala wciąż nie ma pewności, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie. Według informacji Football Insider Tottenham monitoruje sytuację ofensywnego zawodnika i może zdecydować się na ruch po piłkarza, jeśli ten opuści Romę.

To nie pierwszy raz, gdy londyński klub interesuje się Argentyńczykiem. Tottenham był blisko sprowadzenia go jeszcze za czasów gry w Juventusie. Tamta operacja ostatecznie upadła przez kwestie związane z prawami wizerunkowymi.

Obecna sytuacja również pozostawia wiele pytań. Reuters informował wcześniej, że Roma nie rozpoczęła rozmów dotyczących przedłużenia kontraktu. Sam zawodnik zasugerował nawet, że derbowe spotkanie z Lazio mogło być jego ostatnim meczem na własnym stadionie w barwach rzymskiego klubu.

Tottenham może widzieć w Dybali piłkarza, którego obecnie brakuje w ofensywie. Argentyńczyk nadal potrafi przesądzać o losach spotkań jednym podaniem lub pojedynczym zagraniem. Nie jest już tak dynamiczny jak kilka lat temu, ale wciąż wyróżnia się kreatywnością i techniką.

Może grać jako klasyczna dziesiątka, schodzić do środka z prawej strony lub łączyć drugą linię z atakiem. Jednocześnie transfer nie jest pozbawiony ryzyka. Paulo Dybala w ostatnich latach regularnie zmagał się z problemami zdrowotnymi. W tym roku przeszedł także operację kolana. Dla każdego klubu Premier League właśnie ten aspekt może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji.