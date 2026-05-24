Derby Turynu wymknęły się spod kontroli. Kibice starli się przed meczem

21:08, 24. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem Derby della Mole atmosfera w Turynie była skrajnie napięta. Kilka godzin przed spotkaniem Torino z Juventusem doszło do poważnych zamieszek z udziałem pseudokibiców obu klubów. Mecz nie rozpoczął się zgodnie z planem.

Kibice Juventusu
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Kibice Juventusu

Gorąco przed meczem Torino – Juventus

Torino podejmowało Juventus na Stadio Grande Torino w ostatniej kolejce sezonu Serie A 2025/26. Zanim piłkarze wyszli na murawę, wokół stadionu doszło do niebezpiecznych scen.

Jak informują włoskie media, grupy pseudokibiców Juventusu i Torino starły się w pobliżu obiektu. W ruch poszły race, butelki i kamienie. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli i konieczna była interwencja służb porządkowych.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Policja pojawiła się na miejscu kilka minut później. Funkcjonariusze użyli środków do rozproszenia tłumu i oddzielenia obu grup. Napięcie wokół derbów narastało jednak już od kilku dni.

Torino wcześniej apelowało do kibiców kupujących bilety na sektory Distinti i Curva Primavera, aby nie pojawiali się na stadionie w barwach Juventusu. Komunikat wywołał duże poruszenie po stronie Bianconerich i dodatkowo zaostrzył atmosferę przed spotkaniem.

Według Sportitalia również piłkarze Juventusu znaleźli się pod ostrzałem. Po przyjeździe pod stadion autokar drużyny miał zostać obrzucony butelkami przez sympatyków gospodarzy. Spotkanie przyciągnęło wyjątkowe zainteresowanie. Stadio Grande Torino zostało wyprzedane po raz pierwszy od czterech miesięcy. Wcześniej część kibiców Torino bojkotowała mecze domowe w proteście przeciwko właścicielowi klubu Urbano Cairo.