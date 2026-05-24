Derby Turynu wymknęły się spod kontroli. Kibice starli się przed meczem

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem Derby della Mole atmosfera w Turynie była skrajnie napięta. Kilka godzin przed spotkaniem Torino z Juventusem doszło do poważnych zamieszek z udziałem pseudokibiców obu klubów. Mecz nie rozpoczął się zgodnie z planem.

Gorąco przed meczem Torino – Juventus

Torino podejmowało Juventus na Stadio Grande Torino w ostatniej kolejce sezonu Serie A 2025/26. Zanim piłkarze wyszli na murawę, wokół stadionu doszło do niebezpiecznych scen.

Jak informują włoskie media, grupy pseudokibiców Juventusu i Torino starły się w pobliżu obiektu. W ruch poszły race, butelki i kamienie. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli i konieczna była interwencja służb porządkowych.

Policja pojawiła się na miejscu kilka minut później. Funkcjonariusze użyli środków do rozproszenia tłumu i oddzielenia obu grup. Napięcie wokół derbów narastało jednak już od kilku dni.

Torino wcześniej apelowało do kibiców kupujących bilety na sektory Distinti i Curva Primavera, aby nie pojawiali się na stadionie w barwach Juventusu. Komunikat wywołał duże poruszenie po stronie Bianconerich i dodatkowo zaostrzył atmosferę przed spotkaniem.

Według Sportitalia również piłkarze Juventusu znaleźli się pod ostrzałem. Po przyjeździe pod stadion autokar drużyny miał zostać obrzucony butelkami przez sympatyków gospodarzy. Spotkanie przyciągnęło wyjątkowe zainteresowanie. Stadio Grande Torino zostało wyprzedane po raz pierwszy od czterech miesięcy. Wcześniej część kibiców Torino bojkotowała mecze domowe w proteście przeciwko właścicielowi klubu Urbano Cairo.