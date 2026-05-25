Mourinho musi poczekać. Real Madryt zmienił plany

Jose Mourinho pozostaje głównym kandydatem do przejęcia Realu Madryt, ale klub niespodziewanie musiał zmienić plany. Decyzja związana z przyszłością ławki trenerskiej jest już praktycznie podjęta, jednak sytuacja poza boiskowa wywołała nagły zwrot.

Real Madryt musiał opóźnić ogłoszenie Mourinho

Florentino Perez nie ma wątpliwości, że Jose Mourinho jest odpowiednim człowiekiem do poprowadzenia Realu Madryt. W klubie panuje przekonanie, że doświadczenie Portugalczyka i jego pozycja w świecie futbolu pozwolą ponownie ustabilizować sytuację po trudnym okresie.

Według najnowszych informacji Real planował ogłosić zatrudnienie Mourinho już w poniedziałek po zakończeniu sezonu 2025/26. Wszystko miało zostać dopięte tuż po ostatniej kolejce ligowej. Ostatecznie plany zostały jednak zatrzymane.

Powodem są wybory prezydenckie. Kandydatura Enrique Riquelme sprawiła, że po raz pierwszy od 2006 roku Florentino Perez będzie musiał walczyć o utrzymanie stanowiska. Klub nie chce podejmować tak ważnej decyzji przed zakończeniem procesu wyborczego.

W Realu rośnie presja czasu. Przygotowania do nowego sezonu zależą od wielu decyzji organizacyjnych i sportowych. Dlatego klub chce jak najszybciej zamknąć temat wyborów.

W grze pozostają dwa możliwe terminy głosowania. Pierwszy to 31 maja. Drugi to 7 czerwca. Różnica dotyczy długości kampanii wyborczej. W jednym scenariuszu wszystko rozstrzygnie się szybciej. W drugim Enrique Riquelme otrzyma więcej czasu na przekonanie członków klubu.

Jedno ma się jednak nie zmienić. W Madrycie nadal panuje przekonanie, że Jose Mourinho ma wrócić na Santiago Bernabeu. Klub chce tylko poczekać na odpowiedni moment, by oficjalnie rozpocząć nowy rozdział.