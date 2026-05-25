„Ziółkowski zezłomowany przez Gasperiniego”. Kolejna wędka w Romie

Jan Ziółkowski nie zaliczy do udanych ostatniego meczu. Roma wygrała z Hellasem Werona (2:0), ale reprezentant Polski dostał popularną "wędkę". Gian Piero Gasperini wpuścił go na boisko w drugiej połowie, a po 27 minutach ściągnął go z boiska.

Ziółkowski z wędką w meczu Roma – Hellas

AS Roma wraca do Ligi Mistrzów! W miniony weekend odbyła się ostatnia kolejka Serie A, podczas której nie brakowało zaskakujących wyników. Szanse na awans do elitarnych rozgrywek stracił Milan, który sensacyjnie przegrał, a ich miejsce zajęło rewelacyjne Como. Rzymianie wykorzystali wpadkę rywali i wygrywając z Hellasem Werona (2:0), również przypieczętowali awans.

W drugiej połowie, a konkretnie w 46. minucie na boisku pojawił się Jan Ziółkowski. Reprezentant Polski zastąpił Daniele Ghilardiego. Ze swojego występu na pewno nie będzie zadowolony, ponieważ dostał wędkę od trenera. Po żółtej kartce, jaką obejrzał za faul na przeciwniku, został zmieniony przez Manu Kone. „Ziółkowski zezłomowany przez Gasperiniego. Trener Romy zarzucił brutalną wędkę po faulu Jana na środku boiska” – podsumował w mediach społecznościowych Tomasz Kupisz.

Niewykluczone, że mógł być to ostatni występ Ziółkowskiego w barwach Romy. Nie jest tajemnicą, że młody Polak nie należy do grona ulubieńców Gasperiniego. Jakiś czas temu wymieniało się go nawet wśród kandydatów do odejścia. Zimą interesował się nim m.in. Newcastle. W tym sezonie wychowanek Legii Warszawa zagrał dla Giallorossich w 23 meczach i zdobył jedną bramkę.