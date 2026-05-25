Wielka rewolucja w Cracovii! Gwiazdy trafiają na sprzedaż

Cracovia stoi u progu rewolucji kadrowej po nieudanym sezonie. "Przegląd Sportowy Onet" ujawnia, kto może opuścić zespół. Na sprzedaż trafią największe gwiazdy.

Cracovia gotowa sprzedać swoje największe gwiazdy

Cracovia do samego końca sezonu nie była pewna utrzymania w Ekstraklasie, finalnie zajmując w tabeli 13. miejsce. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, zwłaszcza mając na uwadze fantastyczny start, jeszcze pod wodzą Luki Elsnera. Bardzo słaba runda wiosenna sprawiła, że Pasy uwikłały się w walkę o ligowy byt, ostatecznie utrzymując się kosztem Bruk-Bet Termaliki, Arki Gdynia oraz Lechii Gdańsk.

Choć sezon dobiegł końca, w klubie nie ma spokoju. Za wyniki będzie dalej odpowiadał Bartosz Grzelak, ale kształt kadry to spora zagadka. Wiele wskazuje na to, że w Cracovii dojdzie do poważnej rewolucji – pod znakiem zapytania stoi przyszłość największych gwiazd. Kibiców w szczególności interesuje temat Oskara Wójcika, który był ich zdaniem najlepszym piłkarzem Pasów w całym sezonie. „Przegląd Sportowy Onet” informuje, że zostanie on sprzedany w przypadku atrakcyjnej oferty. Na listę transferową trafiają również Mauro Perković oraz Ajdin Hasić. To trójka zawodników o największej wartości w kadrze Cracovii.

Te informacje raczej nie przypadną do gustu kibiców, którzy muszą szykować się do dużych zmian wewnątrz drużyny. Cracovia poszukuje zarobku, tak aby móc przeznaczyć te pieniądze na wzmocnienia.

Po zakończeniu sezonu Cracovię opuści też Gabriel Charpentier, którego umowa nie zostanie przedłużona. Negatywną opinię w jego sprawie wydał sztab medyczny, choć Grzelak był skłonny zatrzymać napastnika na dlużej.