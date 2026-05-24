Thiago Silva wróci do byłego klubu? Dostał ofertę od giganta

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

Chelsea i Milan złożyły ofertę. Silva ma wybór

Thiago Silva nie będzie już dłużej zawodnikiem FC Porto po wygaśnięciu kontraktu. Doświadczony defensor zdecydował, że nie skorzysta z opcji przedłużenia pobytu w zespole Smoków na kolejny rok. Pomimo faktu, że pomógł drużynie zdobyć mistrzostwo Portugalii, zawodnik woli zmienić swoje otoczenie.

Jak się okazuje, z pewną propozycją dla 41-latka wyszła Chelsea, z którą w przeszłości stoper wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwa Świata. Na Stamford Bridge spędził 4 sezony w latach 2020-2024. Według doniesień władze The Blues zaoferowały mu powrót w roli jednego z trenerów w sztabie szkoleniowym.

Jednak plany Anglików może pokrzyżować AC Milan. Gigant Serie A zaoferował weteranowi roczny kontrakt na grę na San Siro. Pomimo faktu, że we wrześniu skończy on 42 lata, Włosi wierzą w jego formę. Choć piłkarz kontynuuje trenerską edukację, to wciąż może czuć się na siłach, by biegać po boisku.

Stąd też decyzja o zawieszeniu butów na kołku nie jest wcale taka oczywista. Z pewnością powrót do Rossonerich, gdzie grał w latach 2009-2012, byłby świetną sprawą dla doświadczonego gwiazdora.

Zobacz także: Barcelona poznała decyzję Chelsea ws. transferu Joao Pedro!