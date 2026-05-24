Thiago Silva wróci do byłego klubu? Dostał ofertę od giganta

18:06, 24. maja 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  ESPN Brasil

Thiago Silva może ponownie zawitać na Stamford Bridge po zakończeniu sezonu. Jak donosi ESPN Brasil, Chelsea złożyła ofertę stoperowi FC Porto.

Thiago Silva
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

Chelsea i Milan złożyły ofertę. Silva ma wybór

Thiago Silva nie będzie już dłużej zawodnikiem FC Porto po wygaśnięciu kontraktu. Doświadczony defensor zdecydował, że nie skorzysta z opcji przedłużenia pobytu w zespole Smoków na kolejny rok. Pomimo faktu, że pomógł drużynie zdobyć mistrzostwo Portugalii, zawodnik woli zmienić swoje otoczenie.

Jak się okazuje, z pewną propozycją dla 41-latka wyszła Chelsea, z którą w przeszłości stoper wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwa Świata. Na Stamford Bridge spędził 4 sezony w latach 2020-2024. Według doniesień władze The Blues zaoferowały mu powrót w roli jednego z trenerów w sztabie szkoleniowym.

Jednak plany Anglików może pokrzyżować AC Milan. Gigant Serie A zaoferował weteranowi roczny kontrakt na grę na San Siro. Pomimo faktu, że we wrześniu skończy on 42 lata, Włosi wierzą w jego formę. Choć piłkarz kontynuuje trenerską edukację, to wciąż może czuć się na siłach, by biegać po boisku.

Stąd też decyzja o zawieszeniu butów na kołku nie jest wcale taka oczywista. Z pewnością powrót do Rossonerich, gdzie grał w latach 2009-2012, byłby świetną sprawą dla doświadczonego gwiazdora.

Zobacz także: Barcelona poznała decyzję Chelsea ws. transferu Joao Pedro!

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości