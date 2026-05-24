Inter mistrzem, a kto w pucharach i kto spada? Końcowa tabela Serie A

Sezon 2025/26 w rozgrywkach Serie A dobiegł właśnie końca. Inter Mediolan sięgnął po tytuł mistrza Włoch. Wiemy też, które drużyny zagrają w europejskich pucharach, a które pożegnały się z elitą.

Dominacja Interu w Serie A. Dla kogo europejskie puchary?

Inter Mediolan wrócił na tron Serie A, odbierając SSC Napoli tytuł mistrzowski. Nerazzurri przez cały sezon imponowali wysoką i przede wszystkim równą formą, dzięki czemu od początku utrzymywali się na czele stawki i skutecznie odpierali ataki rywali. Zespół prowadzony przez Cristiana Chivu prezentował dojrzały i bardzo konsekwentny futbol, a przewaga wypracowana w końcówce rozgrywek pozwoliła drużynie ze spokojem przypieczętować tytuł na kilka kolejek przed zakończeniem sezonu.

Najwięcej emocji przyniosła jednak walka o miejsca premiowane grą w Lidze Mistrzów. Rywalizacja lokaty 2-4 była niezwykle wyrównana i praktycznie do ostatniej kolejki kilka zespołów pozostawało w grze o awans do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. Ostatecznie, poza Interem Mediolan, przepustkę do Champions League wywalczyły SSC Napoli, AS Roma oraz Como. Różnice punktowe między czołowymi drużynami przez długi czas pozostawały minimalne, a niemal każda kolejka przynosiła zmiany w układzie tabeli. Dzięki temu wyścig o Ligę Mistrzów był zdecydowanie najciekawszym wątkiem całego sezonu Serie A.

Tuż za czołową czwórką sezon zakończyły Juventus oraz AC Milan, które ostatecznie musiały zadowolić się awansem do Ligi Europy. Obie drużyny mogą czuć spory niedosyt, ponieważ do samego końca liczyły się w walce o miejsce w Lidze Mistrzów, jednak na finiszu zabrakło im argumentów, by wyprzedzić Como i Romę. Szczególnie wielki zawód przeżyli Rossoneri, którzy na samej mecie przegrali z Caglari Calcio (1:2) i tym samym przegrali walkę o Champions League. Stara Dama natomiast zaprzepaściła swoje szanse przede wszystkim słabym początkiem rozgrywek oraz nieudaną końcówką, która ostatecznie kosztowała ich miejsce w czołowej czwórce.

W Lidze Konferencji Italię reprezentować będzie Atalanta Bergamo. La Dea nie przypominała już jednak zespołu, który w poprzednich latach zachwycał ofensywnym stylem gry i regularnie należał do ścisłej czołówki Serie A pod wodzą Gian Piero Gasperiniego. Drużyna przechodzi obecnie wyraźną przebudowę, a brak stabilności i dawnej intensywności sprawił, że tym razem nie była w stanie włączyć się do walki o najwyższe cele. Awans do Ligi Konferencji można więc traktować bardziej jako minimum wykonane przez klub z Lombardii niż pełny sukces sezonu.

Pisa i Cremonese odstawały od początku, ostatni spadkowicz poznany na finiszu

Z Serie A w słabym stylu pożegnały się Pisa oraz Hellas Verona. Obie drużyny od samego początku sezonu wyraźnie odstawały poziomem od reszty stawki i praktycznie przez całe rozgrywki znajdowały się w strefie spadkowej. Problemem była przede wszystkim zbyt słaba kadra, która nie dawała większych nadziei na skuteczną walkę o utrzymanie. Zarówno Pisa, jak i Hellas miały ogromne problemy z regularnym punktowaniem, a ich gra przez większość sezonu nie przekonywała ani kibiców, ani ekspertów. Trudno więc spodziewać się, by włoscy kibice szczególnie tęsknili za tymi zespołami po ich spadku do Serie B.

Do samego końca trwała także walka o utrzymanie pomiędzy Lecce a Cremonese. Ostatecznie z Serie A pożegnał się beniaminek, który mimo wszystko może mówić o dużym rozczarowaniu końcówką sezonu. Cremonese miało bowiem świetne wejście w rozgrywki i przez długi czas było uznawane za jedną z największych pozytywnych niespodzianek ligi. Z czasem drużynie zaczęło jednak brakować jakości i regularności, co ostatecznie zakończyło się spadkiem. Lecce natomiast kolejny raz zdołało utrzymać się w elicie, choć ponownie zrobiło to w bardzo przeciętnym stylu i do samego końca musiało drżeć o pozostanie w rozgrywkach.

Lp. Klub Mecze Wygrane Remisy Porażki Bilans goli Punkty 1. Inter Mediolan 38 27 6 5 89:35 87 2. SSC Napoli 38 23 7 8 58:36 76 3. AS Roma 38 23 4 1 59:31 73 4. Como 38 20 11 7 65:29 71 5. AC Milan 38 20 10 8 53:35 70 6. Juventus 38 19 12 7 61:34 69 7. Atalanta Bergamo 38 15 14 9 51:36 59 8. Bologna 38 16 8 14 49:46 56 9. Lazio 38 14 12 12 41:40 54 10. Udinese Calcio 38 14 8 16 45:48 50 11. Sassuolo 38 14 7 17 46:50 49 12. Torino 38 12 9 17 44:63 45 13. Parma Calcio 38 11 12 15 28:46 45 14. Cagliari Calcio 38 11 10 17 40:53 43 15 Fiorentina 38 9 15 14 41:50 42 16. Genoa 38 10 11 17 41:51 41 17. Lecce 38 10 8 20 28:50 38 18. Cremonese 38 8 10 18 32:57 34 19. Hellas Verona 38 3 12 23 25:61 21 20. Pisa 38 2 12 24 26:71 18

Jak wyglądała sytuacja Polaków w Serie A?

Wśród Polaków występujących w Serie A w minionym sezonie kilku zawodników odegrało istotne role w swoich klubach. Piotr Zieliński w Interze Mediolan rozegrał jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze i stał się kluczowym graczem mistrzowskiej drużyny Cristiana Chivu. Nicola Zalewski w Atalancie Bergamo po transferze i trudnych początkach szybko odnalazł się w zespole, a zmiana pozycji sprawiła, że stał się ważnym ogniwem ofensywy La Dei. Arkadiusz Milik w Juventusie wrócił do gry po długiej przerwie, był pozytywnie oceniany przez sztab, jednak nie odegrał większej roli w końcowej fazie sezonu i nie miał istotnego wpływu na wyniki drużyny.

Łukasz Skorupski – bramkarz Bologni – nie zaliczył tak udanego sezonu jak w poprzednich latach, głównie przez problemy zdrowotne, które mocno ograniczały jego regularność i wpływ na grę zespołu. Z kolei Jakub Piotrowski i Adam Buksa przed sezonem trafili do Udinese Calcio, jednak u Kosty Runjaicia nie odgrywali kluczowych ról. Mimo to obaj mieli swoje momenty i potrafili zaznaczyć obecność w rotacji drużyny.

Sebastian Walukiewicz rozegrał bardzo dobry sezon w Sassuolo, regularnie prezentując solidną i pewną grę w defensywie. Mimo dobrej formy nie znalazł jednak uznania w oczach Jana Urbana, który nie powoływał go do reprezentacji. Adrian Benedyczak i Daniel Mikołajewski występowali w Parmie – Benedyczak w połowie sezonu przeniósł się na wypożyczenie do Turcji, natomiast Mikołajewski zaliczył trzy występy.

Jan Ziółkowski był jednym z najczęściej komentowanych polskich zawodników w Serie A w minionym sezonie. Obrońca zaczął regularnie pojawiać się w AS Roma i wydawało się, że będzie stopniowo budował swoją pozycję w zespole, jednak w pewnym momencie został praktycznie skreślony przez Gian Piero Gasperiniego. Adrian Przyborek trafił natomiast zimą do Lazio, ale jego pobyt w klubie nie przyniósł większych szans – na boisku pojawił się tylko raz, w ostatniej kolejce sezonu.