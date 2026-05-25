Mońka zabrał głos ws. transferu. Co dalej z perełką Lecha Poznań?

Lech Poznań ma w swoich szeregach jeden z największych polskich talentów. Jaka przyszłość czeka Wojciecha Mońkę? W sprawie ewentualnego transferu wypowiedział się na kanale WeszłoTV sam zainteresowany.

Lech nie straci Mońki? Ważne słowa o transferze

Wojciech Mońka przebojem wszedł do składu Lecha Poznań i pokazał swój olbrzymi talent. Choć rozegrał w Ekstraklasie tylko 19 spotkań, otrzymał nominację do nagrody dla obrońcy sezonu. Gdyby nie jego świetna postawa, być może Kolejorz nie świętowałby teraz mistrzowskiego tytułu.

Kibice rozpływają się nad Mońką, uważając go za nawet za największy talent w całej Polsce. Naturalnie więc, że już teraz sporo mówi się na temat jego przyszłości oraz zagranicznego transferu. Lech Poznań chciałby zatrzymać go na jeszcze jeden sezon, tak aby ten okrzepł i pomógł drużynie w walce o europejskie puchary. Jak do tematu podchodzi sam zainteresowany?

Mońka ma świadomość, że nieprzemyślany wyjazd zagraniczny może wyhamować jego karierę. Z dużym spokojem podchodzi więc do kwestii transferu. Nie wyklucza, że pozostanie w Poznaniu, choć wiele zależy od tego, jakie wpłyną za niego oferty. W pierwszej kolejności chciałby obrać kierunek, który będzie sprzyjał jego rozwojowi.

– Czy jestem gotowy? Nie chciałbym robić niczego na siłę. Jeżeli miałbym iść gdzieś za granicę, to na pewno chciałbym, żeby to było bardzo przemyślane i nie był to żaden pochopny ruch. (…) Nie myślałem za dużo, co będzie się działo podczas letniego okienka, ale na siłę nie będę chciał odchodzić z Lecha. Jeżeli nie pojawi się oferta, która będzie mnie satysfakcjonować, to zostanę i dla mnie to też będzie bardzo dobre rozwiązanie – wytłumaczył młody stoper na kanale WeszłoTV.