Wisła Kraków – Pogoń Siedlce: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

Wisła Kraków – Pogoń Siedlce: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Przed nami ostatnia kolejka na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższą niedzielę, 24 maja o godzinie 16:30.

Przed nami spotkanie 34. kolejki Betclic 1. Ligi, w którym Wisła Kraków zmierzy się z Pogonią Siedlce. Drużyna Białej Gwiazdy z dorobkiem 68 punktów zajmuje 1. miejsce w tabeli i od dłuższego czasu ma już zapewniony awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei ekipa Pogonistów zgromadziła 36 oczek, dzięki czemu plasuje się na 14. pozycji w stawce oraz jest spokojna o utrzymanie w lidze. Mimo braku większej presji, oba zespoły z pewnością będą chciały zakończyć sezon zwycięstwem. Początek rywalizacji na Synerise Arenie w najbliższą niedzielę, 24 maja o godzinie 16:30.

W tym starciu stawiam na zwycięstwo Wisły Kraków. Ekipa Białej Gwiazdy dysponuje zdecydowanie większą jakością piłkarską niż Pogoń Siedlce, co powinno przełożyć się na jej wygraną. Mój typ: zwycięstwo Wisły Kraków.

Wisła Kraków – Pogoń Siedlce, sytuacja kadrowa

Wisła Kraków przystąpi do tego spotkania mocno osłabiona kadrowo. W zespole gospodarzy zabraknie Angela Rodado, Wiktora Biedrzyckiego, Alana Urygi, Kacpra Skrobańskiego, Bartosza Jarocha oraz Bartosza Talara. Pogoń Siedlce również będzie musiała radzić sobie bez kilku zawodników. W ekipie gości nie zobaczymy Daniela Pika i Jakuba Siniora.

Wisła Kraków – Pogoń Siedlce, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w dwóch ostatnich kolejkach ligowych zanotowała dwa przekonujące zwycięstwa. Drużyna Białej Gwiazdy pokonała Polonię Warszawa 1:0 oraz Chrobrego Głogów 2:0, prezentując solidną i skuteczną formę. W tym samym czasie Pogoń Siedlce przegrała oba swoje spotkania. Zespół Pogonistów uległ Stali Mielec 1:3 oraz Stali Rzeszów 1:2.

Wisła Kraków – Pogoń Siedlce, historia

Historia ostatnich bezpośrednich pojedynków Wisły Kraków z Pogonią Siedlce jest korzystna dla ekipy Białej Gwiazdy. W trzech poprzednich meczach drużyna z Małopolski odniosła bowiem dwa zwycięstwa, a jedno spotkanie zakończyło się remisem, co oznacza, że zespół z województwa mazowieckiego nie wygrał ani razu. Takie wyniki pokazują wyraźną przewagę krakowskiego klubu w tej rywalizacji.

Wisła Kraków – Pogoń Siedlce, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy byli najlepsi w kończącym się sezonie Betclic 1. Ligi. Kurs na wygraną Wisły Kraków wynosi około 1.40, typ na zwycięstwo Pogoni Siedlce to mniej więcej 7.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.80. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Wisła Kraków – Pogoń Siedlce, przewidywane składy

Wisła: Letkiewicz – Giger, Kutwa, Grujcić, Lelieveld – Duda, Igbekeme, Bozić, Ertlthaler – Sanchez, Frederico Duarte

Pogoń: Lemanowicz – Dembek, Flis, Poczobut – Demianiuk, Dzięcioł, Drąg, Miś – Famulak, Rosołek, Zielonka

Wisła Kraków – Pogoń Siedlce, transmisja meczu

Pojedynek Wisły Kraków z Pogonią Siedlce będzie transmitowany tylko za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach Betclic 1. Ligi możesz obejrzeć w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższą niedzielę, 24 maja o godzinie 16:30.

