Conte wskazał nowego selekcjonera reprezentacji Włoch. Głośne nazwisko

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte - trener SSC Napoli

Guardiola mógłby zostać selekcjonerem Włochów wg. Antonio Conte

Reprezentacja Włoch nie awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Po porażce w finale baraży stało się jasne, że Gennaro Gattuso nie będzie dłużej selekcjonerem. Z posady prezydenta federacji zrezygnował również Gabriele Gravina. Obecnie we włoskiej piłce trwa bezkrólewie, ponieważ nie wybrano jeszcze ani nowego selekcjonera, ani nowego prezydenta.

Tymczasowo za wyniki drużyny narodowej odpowiada Silvio Baldini. Selekcjoner włoskiej młodzieżówki poprowadzi Azzurrich w czerwcowych meczach towarzyskich. Nazwisko nowego trenera poznamy dopiero wtedy, gdy zostanie wybrany prezydent.

Potencjalnych kandydatów na selekcjonera nie brakuje. Media łączą z pracą w reprezentacji Maxa Allegriego, Roberto Manciniego, Antonio Conte czy Pepa Guardiole. Co ciekawe, Conte postanowił zrezygnować z posady w Napoli. Powstały plotki, że to właśnie on zostanie następnym selekcjonerem. Wyjaśnił jednak, że do tej pory nie było żadnych rozmów pomiędzy nim a federacją.

– Nie ma między mną a włoską federacją żadnych rozmów na temat objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Włoch. Zero do tej pory. Zobaczymy w przyszłości – mówił o potencjalnym powrocie do Squadra Azzurra, cytowany przez Fabrizio Romano.

Conte zasugerował, że gdyby to od niego zależał wybór, postawiłby na Pepa Guardiole. Zastanawiał się jednak, czy włoską federację stać na zatrudnienie trenera z najwyższej światowej półki. Przypomnijmy, że Hiszpan rozstał się po dziesięciu latach z Man City.

– Nie ma nawet jeszcze prezydenta federacji. Pozwólcie, że zapytam. Czy Włochy są gotowe, żeby zatrudnić trenera z najwyższej półki? Czytałem o Pepie Guardioli. Gdybym miał zasugerować nazwisko, powiedziałbym Pep. Ale… czy mają środki, żeby to zrealizować? Za wcześnie, by powiedzieć – mówił były trener Napoli.