Legia Warszawa wygrała walkę o napastnika. Miał lepsze oferty!

Legia Warszawa będzie miała nowego napastnika. Wygrała rywalizację o Łukasza Zjawińskiego, a o szczegółach informuje "Przegląd Sportowy Onet". Okazuje się, że napastnik Polonii Warszawa miał na stole atrakcyjniejsze finansowo oferty.

Legia wygrała walkę o Zjawińskiego. Miała godnych rywali

Legia Warszawa ogłosiła już transfer Ivana Brkicia z Motoru Lublin, a wkrótce powinna to zrobić również z kolejnymi piłkarzami. W obliczu trudnej sytuacji finansowej skupia się przede wszystkim na nazwiskach, które są dostępne w ramach transakcji bezgotówkowych. Na Łazienkowską mają trafić również Zoran Arsenić i Łukasz Zjawiński.

Walka o tego ostatniego nie była łatwa, bowiem generował on w Ekstraklasie bardzo duże zainteresowanie. Zjawiński to czołowy strzelec pierwszej ligi, cechujący się dużą regularnością. W poprzednich miesiącach był łączony chociażby z Wisłą Kraków, a niedawno do wyścigu dołączyły także ekipy z elity. Najciekawszym kierunkiem dla samego Zjawińskiego okazała się właśnie Legia, więc to tam będzie kontynuował swoją karierę.

W tym przypadku zadecydowały kwestie osobiste. „Przegląd Sportowy Onet” ujawnił, że z Legią rywalizowali GKS Katowice oraz Cracovią. Piąty zespół tego sezonu Ekstraklasy oferował nawet większe pieniądze, ale Zjawiński wybrał sercem. Z Wojskowymi był związany za czasów piłki juniorskiej, co przesądziło o zaakceptowaniu propozycji.

Legia ponownie ściąga wyróżniającego się pierwszoligowca. Zimą sprowadziła z Pogoni Grodzisk Mazowiecki Rafała Adamskiego, co okazało się świetnym ruchem, bowiem ten odegrał ważną rolę w końcówce sezonu. Zjawiński w dwa ostatnie sezonu na zapleczu Ekstraklasy zdobył dla Polonii Warszawa aż 43 bramki.



