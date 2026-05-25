Legia Warszawa wygrała walkę o napastnika. Miał lepsze oferty!

09:52, 25. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Legia Warszawa będzie miała nowego napastnika. Wygrała rywalizację o Łukasza Zjawińskiego, a o szczegółach informuje "Przegląd Sportowy Onet". Okazuje się, że napastnik Polonii Warszawa miał na stole atrakcyjniejsze finansowo oferty.

Łukasz Zjawiński
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Legia wygrała walkę o Zjawińskiego. Miała godnych rywali

Legia Warszawa ogłosiła już transfer Ivana Brkicia z Motoru Lublin, a wkrótce powinna to zrobić również z kolejnymi piłkarzami. W obliczu trudnej sytuacji finansowej skupia się przede wszystkim na nazwiskach, które są dostępne w ramach transakcji bezgotówkowych. Na Łazienkowską mają trafić również Zoran Arsenić i Łukasz Zjawiński.

Walka o tego ostatniego nie była łatwa, bowiem generował on w Ekstraklasie bardzo duże zainteresowanie. Zjawiński to czołowy strzelec pierwszej ligi, cechujący się dużą regularnością. W poprzednich miesiącach był łączony chociażby z Wisłą Kraków, a niedawno do wyścigu dołączyły także ekipy z elity. Najciekawszym kierunkiem dla samego Zjawińskiego okazała się właśnie Legia, więc to tam będzie kontynuował swoją karierę.

W tym przypadku zadecydowały kwestie osobiste. „Przegląd Sportowy Onet” ujawnił, że z Legią rywalizowali GKS Katowice oraz Cracovią. Piąty zespół tego sezonu Ekstraklasy oferował nawet większe pieniądze, ale Zjawiński wybrał sercem. Z Wojskowymi był związany za czasów piłki juniorskiej, co przesądziło o zaakceptowaniu propozycji.

Legia ponownie ściąga wyróżniającego się pierwszoligowca. Zimą sprowadziła z Pogoni Grodzisk Mazowiecki Rafała Adamskiego, co okazało się świetnym ruchem, bowiem ten odegrał ważną rolę w końcówce sezonu. Zjawiński w dwa ostatnie sezonu na zapleczu Ekstraklasy zdobył dla Polonii Warszawa aż 43 bramki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości