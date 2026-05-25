Nietypowy start przygotowań Barcelony. Flick dostał nowe wyzwanie

Barcelona przygotowuje plan przygotowań do sezonu 2026/27. Hansi Flick stanie przed jednym z największych wyzwań od momentu przejęcia zespołu, bo terminarz i mundial mogą mocno wpłynąć na początek pracy.

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelonę czeka trudne lato

Według informacji Mundo Deportivo Barcelona ma rozpocząć przygotowania do nowego sezonu 12 lub 13 lipca. Ostateczne szczegóły są jeszcze ustalane, ale już teraz wiadomo, że lato będzie dla sztabu wyjątkowo wymagające.

Gdy drużyna wróci do treningów, mundial nadal będzie trwał. Turniej ma wtedy wchodzić w decydującą fazę między ćwierćfinałami a półfinałami. To oznacza, że część zawodników pierwszego zespołu może nie być dostępna od początku przygotowań.

Pierwsze dni mają koncentrować się głównie na badaniach medycznych, pracy fizycznej i spokojniejszym wejściu w treningowy rytm. To również szansa dla kolejnych zawodników akademii. Młodzi piłkarze ponownie mają dostać możliwość pokazania się Hansiemu Flickowi. Niemiec od początku swojej pracy regularnie otwierał drogę wychowankom.

Po pierwszym etapie przygotowań w Hiszpanii Barcelona planuje wyjazd do Anglii. Drużyna ma trenować przez około tydzień w St George’s Park między końcem lipca i początkiem sierpnia.

Kolejnym etapem mają być dwa mecze towarzyskie w Afryce. Jedno spotkanie zaplanowano w Nairobi. Drugie ma odbyć się w Rabacie w środku sierpnia. Rywale nie zostali jeszcze oficjalnie potwierdzeni.

Przed rozpoczęciem sezonu ligowego Barcelona rozegra także tradycyjny mecz o Trofeum Joana Gampera. To właśnie ten pojedynek ma być ostatnim sprawdzianem przed ligową rywalizacją. Co ciekawe Barcelona może rozpocząć sezon później niż większość zespołów. Duża liczba zawodników uczestniczących w mundialu sprawia, że Blaugrana może wejść do gry dopiero od drugiej kolejki La Liga.