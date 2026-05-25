Man Utd szykuje odważny ruch. Chce gwiazdę spadkowicza Premier League

09:41, 25. maja 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Manchester United przygotowuje zmiany w środku pola przed nowym sezonem. Na liście kandydatów do wzmocnienia drugiej linii znajduje się Mateus Fernandes, donosi "CaughtOffside".

Michael Carrick
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United zainteresowany transferem Fernandesa

Manchester United planuje przebudowę pomocy, a Mateus Fernandes jest jednym z zawodników uważnie obserwowanych przez klub. Według najnowszych doniesień na Old Trafford rośnie przekonanie, że transfer może dojść do skutku podczas letniego okienka.

21-letni Portugalczyk nie jest jedynym pomocnikiem analizowanym przez dział sportowy Czerwonych Diabłów. W gronie kandydatów pojawiają się także Tyler Adams, Alex Scott, Elliot Anderson, Carlos Baleba i Sandro Tonali. Wszystko wskazuje jednak na to, że Manchester United nie zamierza ograniczać się do pojedynczych korekt i szykuje większe zmiany w tej części zespołu.

Fernandes wpisuje się w profil zawodnika, którego klub szuka od dłuższego czasu. Jest młody, dobrze wyszkolony technicznie i ma duży potencjał rozwoju. W ostatnich latach Manchester United był często krytykowany za sprowadzanie piłkarzy znajdujących się bliżej końca kariery. Tym razem kierunek wydaje się zupełnie inny.

Pomocnik trafił do West Hamu w 2025 roku po wcześniejszych występach w klubach z Anglii i Portugalii. Klub z Londynu zapłacił za niego około 38 milionów funtów, dlatego obecnie nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem.

West Ham widzi w Fernandesie ważny element przyszłości zespołu. Manchester United musi więc liczyć się z trudnymi negocjacjami, z drugiej strony Młoty po spadku z Premier League będą miały mniej argumentów. Na Old Trafford wierzą, że właśnie tacy zawodnicy mogą stać się fundamentem nowego projektu budowanego na kolejne lata.