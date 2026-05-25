Barcelona zaplanowała pięć transferów na lato. Oto lista nazwisk

09:24, 25. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  El Chiringuito TV

FC Barcelona planuje sfinalizować pięć transferów w letnim okienku. El Chiringuito TV opublikowało listę zawodników. Wśród nich znajduje się m.in. Julian Alvarez oraz Bernardo Silva.

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona zakończyła sezon 2025/2026. W minionej kampanii Katalończycy zdobyli mistrzostwo Hiszpanii. Teraz przyszedł czas na krótki urlop, a następnie pracę nad zbudowaniem kadry pierwszego zespołu na kolejne rozgrywki. Nadchodzące lato pod kątem transferów będzie intensywne. Hansi Flick oczekuje konkretnych wzmocnień, żeby walczyć o triumf w Lidze Mistrzów.

Z informacji El Chiringuito TV wynika, że Barcelona ma w planach pięć transferów. Wzmocnienie mają zostać następujące pozycje: środkowy obrońca, środkowy pomocnik, skrzydłowy, boczny obrońca oraz napastnik. Jose Alvarez wskazał konkretne nazwiska.

W przypadku środkowego obrońcy Blaugrana jest zainteresowana Marcosem Senesim. Argentyńczyk będzie do wzięcia za darmo, ponieważ z dniem 1 lipca zostanie wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Na zasadzie wolnego transferu na Camp Nou ma przenieść się również Bernardo Silva. Po wypożyczeniu wykupieni mają zostać Joao Cancelo i Marcus Rashford.

Jedynym transferem, za który trzeba będzie dużo zapłacić jest pozycja napastnika. Wiadomo, że z klubem pożegnał się Robert Lewandowski, więc nowa dziewiątka to priorytet pionu sportowego. Ostateczny wybór ma zapaść pomiędzy Julianem Alvarezem a Joao Pedro. Letnie okno transferowe otworzy się 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia.

