Pożegnania wcale nie muszą być smutne, co właśnie zademonstrował nam Robert Lewandowski. Występ kapitana reprezentacji Polski to jeden z nielicznych pozytów ostatnich kilku dni w wykonaniu polskich piłkarzy. Po szczegóły zapraszam na ostatnie w sezonie 2025/2026 poniedziałkowe podsumowanie jak w miniony weekend radzili sobie biało-czerwoni w ligach zagranicznych.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z golem na zakończenie barcelońskiej ery

Robert Lewandowski rozegrał tydzień temu ostatni domowy mecz w barwach Barcelony. Polak starał się uświetnić swój pożegnalny występ zdobyciem bramki, ale sztuka ta ostatecznie nie udała mu się. Mimo tego Camp Nou pożegnało kapitana reprezentacji Polski jak legendę, którą w Katalonii stał się polski napastnik.

Ostatnie spotkanie Lewandowskiego w Dumie Katalonii przypadło na mecz z Valencią, z którą Polak zdobył swoją pierwszą w tym sezonie bramkę w La Liga. Jak się okazało, napastnik Barcelony w starciu z Valencią zakończył również ligowe strzelanie. Lewandowski rozegrał całe spotkanie, kończąc sezon 2025/2026 mając 14 zdobytych bramek w rozrywkach La Ligi. To czyni go dziewiątym najlepszym strzelcem minionej kampanii.

Zieliński i gol, który nie cieszy

W mniej udanym humorze po weekendzie jest inny lider reprezentacji Polski, czyli Piotr Zieliński. Pomocnik Interu wydatnie przyczynił się do tego, że mediolańczycy zdobyli w tym sezonie mistrzostwo oraz Puchar Włoch. Ostatnie zawody nie były jednak udane dla naszego kadrowicza. Zieliński starał się powstrzymać akcję zawodników z Bolonii, ale zaliczył pechową interwencję, w wyniku której Polak zdobył bramkę samobójczą.

Slisz przegrał walkę o puchary

O zdobyciu tytułów w nowym zespole w momencie transferu marzył Bartosz Slisz. Reprezentant Polski zamienił kilka miesięcy temu Atlantę United na Brondby. Były zawodnik Legii Warszawa momentalnie stał się podstawowym zawodnikiem w nowym zespole. Wyniki jego drużyny były jednak głównie rozczarowujące.

W ostatni weekend Brondby rywalizowało z FC Kopenhaga o miejsce dające grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Spotkanie nie ułożyło się pomyślnie, ponieważ trzeba było odrabiać stratę. Mimo tego udało się doprowadzić do dogrywki. W niej Brondby straciło jednak dwie bramki i finalnie przegrało 1:3, żegnając się z prawem walki o grę w pucharach.

Ciekawostka weekendu

Transfer w zimowym oknie transferowym zaliczył także Adrian Przyborek. Wychowanek Pogoni Szczecin zdecydował się na przenosiny do Lazio. W przeciwieństwie do Slisza, nie udało mu się jednak wywalczyć miejsca w składzie rzymskiej drużyny. Polak miał też ogromne problemy z tym, aby chociaż raz podnieść się z ławki rezerwowych.

Przyborek debiutu w seniorskim zespole Lazio doczekał się w ostatniej kolejce tego sezonu Serie A. Maurizio Sarri wpuścił młodego zawodnika w 82. minucie starcia z ostatnią w tabeli Pisą. Polak mimo krótkiego czasu na boisku starał się być aktywny. Zdążył oddać jeden strzał. Być może teraz będzie mu już tylko łatwiej o więcej szans we włoskiej elicie.

Ściągawka selekcjonera: występy Polaków za granicą:

Bramkarze: (7)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) – cały mecz vs Inter (3:3)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg) – dziś vs Paderborn

Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) – poza kadrą vs Sumqayit (4:3)

Marcin Bułka (NEOM FC) – cały mecz vs Al-Ettifaq (1:1)

Radosław Majecki (Brest) – koniec sezonu

Cezary Miszta (Rio Ave) – koniec sezonu

Jakub Stolarczyk (Leicester City) – koniec sezonu

Obrońcy: (14)

Jan Bednarek (FC Porto) – koniec sezonu

Jakub Kiwior (FC Porto) – koniec sezonu

Matty Cash (Aston Villa FC) – od 46. minuty vs Manchester City (2:1)

Jan Ziółkowski (AS Roma) – od 46. minuty, żółta kartka i zmiana w 73. minucie vs Hellas (2:0)

Tomasz Kędziora (PAOK FC) – koniec sezonu

Bartosz Bereszyński (Palermo) – koniec sezonu

Kacper Potulski (FSV Mainz) – koniec sezonu

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) – koniec sezonu

Adam Dźwigała (FC St. Pauli) – koniec sezonu

Sebastian Walukiewicz (US Sassuolo) – poza kadrą (kontuzja) vs Parma (0:1)

Michał Karbownik (Hertha) – koniec sezonu

Tymoteusz Puchacz (Sabah) – poza kadra vs Turan (2:1)

Maik Nawrocki (Hannover 96) – koniec sezonu

Patryk Peda (Palermo) – koniec sezonu

Pomocnicy: (18)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – cały mecz i gol samobójczy vs Bologna (3:3)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln) – koniec sezonu

Nicola Zalewski (Atalanta) – na ławce vs Fiorentina (1:1)

Sebastian Szymański (Stade Rennais) – koniec sezonu

Michał Skóraś (KAA Gent) – poza kadrą (zawieszenie) vs Club Brugge (0:5)

Przemysław Frankowski (Stade Rennais) – koniec sezonu

Jakub Moder (Feyenoord) – koniec sezonu

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) – 54 minuty vs Napoli (0:1)

Oskar Pietuszewski (FC Porto) – koniec sezonu

Bartosz Slisz (Brondby) – cały mecz i żółta kartka vs FC Kopenhaga (1:3)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) – koniec sezonu

Filip Rózga (Sturm Graz) – koniec sezonu

Adrian Przyborek (Lazio) – od 82. minuty vs Pisa (2:1)

Łukasz Łakomy (OH Leuven) – cały mecz vs Genk (0:2)

Maxi Oyedele (RC Strasbourg) – koniec sezonu

Łukasz Poręba (SV Elversberg) – koniec sezonu

Jakub Kałuziński (Basaksehir) – koniec sezonu

Jan Faberski (PEC Zwolle) – koniec sezonu

Napastnicy: (11)

Robert Lewandowski (FC Barcelona) – cały mecz i gol vs Valencia (1:3)

Karol Świderski (Panathinaikos AO) – koniec sezonu

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) – koniec sezonu

Adam Buksa (Udinese Calcio) – od 59. minuty i żółta kartka vs Napoli (0:1)

Arkadiusz Milik (Juventus FC) – na ławce vs Torino (2:1)

Mateusz Żukowski (FC Magdeburg) – koniec sezonu

Adrian Benedyczak (Kasimpasa) – koniec sezonu

Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – cały mecz i żółta kartka vs Los Angeles Galaxy (1:1)

Dawid Kownacki (Hertha) – koniec sezonu

Szymon Włodarczyk (Excelsior Rotterdam) – koniec sezonu

Filip Szymczak (Royal Charleroi SC) – poza kadrą vs Standard Liege (2:0)

