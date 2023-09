AS Roma w niedzielnym spotkaniu siódmej kolejki Serie A zmierzy się z Frosinone Calcio. Jose Mourinho przed tym starciem przekonywał, że nie czuje się winny za słabe wyniki Giallorossich.

fot. Imago / Luca Zennaro Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma ma zamiar w niedzielnym starciu wrócić na zwycięski szlak w Serie A

Przed potyczką z Frosinone na ciekawą wypowiedź pozwolił sobie Jose Mourinho

Portugalski trener dał do zrozumienia, że otrzymał lukratywną ofertę latem, którą odrzucił

Mourinho o wynikach Romy

AS Roma w ostatnich dwóch meczach ligowych wywalczyła tylko punkt. W środku tygodnia rzymianie wysoko przegrali z Genoą (1:4). Tymczasem ciekawą opinią podzielił się opiekun ekipy ze Stadio Olimpico.

– Myślałem, że po zwycięstwie 7:0 z Empoli i zwycięstwie w Lidze Europy nad Sheriffem gracze uniosą ciężar, ale tak się nie stało. W meczu z Genoą spodziewałem się stabilizacji i postępu, ale tak się nie stało – mówił Jose Mourinho cytowany przez La Gazzetta dello Sport.

– Jutro musimy odważnie przyjąć reakcję kibiców Romy: fantastyczne wsparcie lub rozczarowanie – kontynuował Portugalczyk.

– Latem otrzymałem największą i najbardziej szaloną ofertę w całej mojej karierze trenerskiej, ale ją odrzuciłem. Dałem słowo zawodnikom, kibicom i klubowi – ujawnił Mourinho.

– Trzy miesiące później wygląda na to, że problemem jestem ja. Nie akceptuję tego, bo to nieprawda. Problem nie leży we mnie – podsumował trener.

