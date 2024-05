fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dybala odejdzie do Arabii Saudyjskiej?

Paulo Dybala latem 2022 roku odszedł z Juventusu i w ramach transferu bezgotówkowego zasilił AS Romę. W klubie ze stolicy Włoch miał być absolutną gwiazdą. Sprostał oczekiwaniom, liderując drużynie już w drugim kolejnym sezonie. Argentyńczyk w kampanii 2023/2024 zgromadził 16 bramek i 10 asyst w 37 występach, co jest imponującym wynikiem. Rzymianie niekiedy musieli radzić sobie bez niego, gdyż, tak jak na przestrzeni całej kariery, regularnie zawodziło go zdrowie.

Dybala w ostatnich okienkach był też intensywnie łączony z transferem. Przyglądały się mu ekipy z Premier League, gotowe zapłacić zdecydowanie więcej niż AS Roma. Za okazję uznawano także obowiązującą w umowie klauzulę, która od początku 2024 roku umożliwia sprowadzenie go za zaledwie 13 milionów euro.

30-latek oczywiście przyznaje, że w Rzymie czuje się bardzo dobrze, a jego priorytetem jest przedłużenie obowiązującego do połowy 2025 roku kontraktu. Dziennikarz Rudy Galetti donosi natomiast, że Dybala nie wyklucza letniego transferu. Przygląda mu się saudyjskie Al-Shabab, które planują aktywować klauzulę wykupu, by wybadać nastawienie Argentyńczyka do sensacyjnej przeprowadzki. Ma on być otwarty na wysłuchanie wszelkich propozycji, nawet jeśli wiązałyby się z opuszczenie Europy.

Saudyjski kierunek stał się w ostatnim czasie niezwykle popularny. Minionego lata przenosili się tam chociażby Neymar, Karim Benzema czy N’Golo Kante. Ten ruch zapoczątkował z kolei Cristiano Ronaldo, który otrzymał w Al-Nassr rekordowe wówczas pieniądze.

