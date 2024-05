Kotwica Kołobrzeg z awansem do 1 Ligi, Tarasiewicz zrealizował cel

Kotwica Kołobrzeg w niedzielny wieczór rozegrała mecz 33. kolejki 2 Ligi z Hutnikiem Kraków. Drużyna Rafała Tarasiewicza wygrała (2:0) i wywalczyła awans do 1 Ligi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jonathan Junior

Kotwica w kolejnym sezonie zagra z ŁKS-em i Ruchem Chorzów w 1 Lidze

Kotwica Kołobrzeg to jedna z tych ekip, która od lat marzyła o powrocie do 1 Ligi. Cel miała zrealizować w niedzielny wieczór. Zadania nie było jednak łatwe, bo na drodze kołobrzeżan stanął Hutnik Kraków, chcący zrobić krok w kierunku awansu do baraży.

Fani gospodarzy już w pierwszej minucie eksplodowali z radości. Było to następstwem gola Jonathana Juniora, który tak naprawdę zamienił na bramkę pierwszy atak swojej drużyny. Brazylijczyk jednocześnie zdobył swoją 21. bramkę w tej kampanii, zmierzając pewnym krokiem po koronę króla strzelców. Jednym trafieniem napastnik ekipy z Kołobrzegu jednak się nie zadowolił. W drugiej połowie Jonathan podwyższył prowadzenie swojego zespołu w 53. minucie i na trybunach kameralnego obiektu powoli zaczęło się świętowanie. Miejscowi kibice nie przyjmowali już do wiadomości, że ich podopieczni Ryszarda Tarasiewicza mogą dać sobie wydrzeć awans z rąk.

Do końca zawodów finalnie rezultat już się nie zmienił i Kotwica osiągnęła historyczny sukces, jakim bez wątpienia jest awans na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce. Rozgrywki ligowe w trakcie sezonu 2023/2024 drużyna z Kołobrzegu zakończy za tydzień meczem wyjazdowym z Sandecją Nowy Sącz w Niepołomicach.

