Arteta podsumował sezon Arsenalu. Ten mecz boli go najbardziej

Arsenal znów musiał uznać wyższość Manchesteru City w Premier League

W niedzielę Arsenal musiał liczyć na potknięcie się Manchesteru City w starciu z West Ham United. Jednak Obywatele pewnie wygrali 3:1, dlatego Kanonierzy mimo zwycięstwa z Evertonem musieli zadowolić się wicemistrzostwem Anglii. – Przede wszystkim gratulacje dla City. Niewiarygodne, co zrobili od grudnia. Każdy występ był na najwyższym poziomie, jaki kiedykolwiek widzieliśmy – przyznał Mikel Arteta.

– Cały sztab i wszyscy zawodnicy dali z siebie maksimum w tym sezonie. Jednak to było nie wystarczające, by zdobyć mistrzostwo. To już drugi raz. Aby sięgnąć po tytuł musimy przekroczyć nasze granice – dodał menedżer Kanonierów.

City wyprzedził Arsenal jedynie o dwa punkty w ostatecznym rozrachunku. Czy jest zatem jakiś mecz, którego Arteta żałuje szczególnie? – Na pewno domowe starcie z Aston Villą. W pierwszej połowie powinno być 4:0 – odparł menedżer Kanonierów.

– Teraz pierwszą i najważniejszą kwestią jest to, w jaki sposób przeniesiemy tych graczy na wyższy poziom. Ale w pierwszej kolejności czekają nas zasłużone wakacje. Tego właśnie potrzebujemy, ponieważ każdy z nas włożył w ten sezon wiele energii – podsumował Arteta.

Arsenal ma na swoim koncie trzynaście mistrzostw Anglii. Jednak na triumf w krajowych rozgrywkach Kanonierzy czekają już od sezonu 2003/04. W obecnej kampanii wygrali mecz o Tarczę Wspólnoty.

