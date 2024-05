PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mourinho

Al-Qadsiah chce zatrudnić Jose Mourinho

Jose Mourinho jest jednym z najlepszych trenerów piłkarskich w historii. Portugalczyk swoje największe sukcesy święcił, prowadząc FC Porto, Chelsea i Inter Mediolan. Oprócz tego pracował z takimi drużynami jak: Real Madryt, Manchester United, Tottenham i AS Roma.

Po zwolnieniu z rzymskiego klubu szkoleniowiec pozostaje bezrobotny. Jednak jak sam przyznał w rozmowie z EA Sport Korea, nadal jest głodny pracy i szykuje się do powrotu na ławkę.

– Przejdę na emeryturę między 2035 a 2040 rokiem i do tego czasu będę nadal zwyciężał. […] Moja historia została już napisana, więc nikt nie może jej wymazać – powiedział Mourinho.

Serwis Daily Mail wieszczy, że Mourinho może niebawem obrać bardzo popularny kierunek. Ponoć zatrudnieniem Portugalczyka mocno interesuje się saudyjski klub Al-Qadsiah. Jest to drużyna, która wywalczyła promocję do Saudi Pro League i planuje wielkie wzmocnienia przed sezonem 2023/2024. Liderem projektu miałby się stać właśnie 61-letni szkoleniowiec.

Oczywiście Al-Qadsiah może wyrażać zainteresowanie, ale to jeszcze niczego nie przesądza. Mourinho przez lata prowadził wielkie marki i niewykluczone, że będzie rozważał tylko oferty od najsilniejszych drużyn w Europie. Ostatnio mówiło się o ofercie ze strony Fenerbahce Stambuł. Bez wątpienia jest to klub o bogatej historii, co może przekonać Portugalczyka.

