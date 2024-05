Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chrobry Głogów: typy, kursy, zapowiedź (20.05.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chrobry Głogów: przewidywania

Nie tak miał wyglądać ten sezon dla piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Ekipa trenera Jarosława Skrobacza jest już pewna degradacji do 2. ligi. Bielszczanie w tej kampanii spisywali się obok Zagłębia Sosnowiec najsłabiej w lidze. Niemniej na nic zdała się misja ratunkowa pod Klimczokiem zarówno w wykonaniu Dariusza Marca, jak i właśnie trenera Skrobacz. Stąd też w przyszłym sezonie “Górale” będą przemierzać drugoligowe trasy po raz pierwszy od ponad 15 lat. A mecz z Chrobrym będzie pożegnaniem z zapleczem PKO Ekstraklasy – na trybunach ma się pojawić dobra, jak na klub z Bielska-Białej, liczba ponad 4 tysięcy fanów.

Z kolei Chrobry skazywany był w tym sezonie na spadek i po pierwszych jesiennych kolejkach wydawało się, że tak może się stać. Jednak przejęcie zespołu przez trenera Piotra Plewnię spowodowało, że głogowianie zaczęli grać i punktować na tyle dobrze, że dzisiaj są już bezpieczni w tabeli i nie muszą oglądać się na rywali. Być może właśnie z tego powodu w poniedziałkowym meczu dojdzie do pewnego rozluźnienia i goście będą grać słabej. Mój typ na ten mecz to zwycięstwo Podbeskidzia.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chrobry Głogów: ostatnie mecze

Przed tygodniem gospodarze dostali solidną lekcję futbolu od Miedzi Legnica, która pokonała bielszczan aż 6:1. Wcześniej Podbeskidziu udało się wyrwać punkt w rywalizacji z Arką Gdynia. Jednak w pięciu ostatnich meczach była to już połowa całej zdobyczy. Drugi punkt na przestrzeni ostatnich tygodniu udało się wywalczyć w spotkaniu ze Stalą Rzeszów. Górale ostatni raz wygrali pod koniec marca tego roku.

Z kolei Chrobry w analogicznym okresie czas zainkasował trzy punkty, trzykrotnie remisując swoje mecze. W poprzedniej kolejce podzielili się oni punktami z Resovią Rzeszów a wcześniej ze Zniczem Pruszków. Dorobek zamyka także wynik 1:1 z faworyzowanym Motorem Lublin. W sumie mają oni aż o 13 punktów więcej niż poniedziałkowy rywal.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chrobry Głogów: historia

W pierwszym meczu tego sezonu Chrobry wygrał na własnym terenie 3:0. Wówczas był to pierwszy mecz Podbeskidzia pod wodzą Dariusza Marca. Z kolei w poprzednim sezonie pojedynki tych ekip przyniosły w sumie aż siedem goli. Dwukrotnie lepsi okazywali się Górale, którzy wygrali 1:0 na wyjeździe i aż 6:0 na obiekcie w Bielsku-Białej. W sumie pięć ostatnich spotkań tych drużyn to pięć zwycięstw bielszczan.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chrobry Głogów: kursy bukmacherów

Według analiz wszystkich graczy na rynku, faworytem jest jeden zespół i czyni to on dość wyraźnie. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 2.40. Z kolei podział punktów wyceniany jest pomiędzy 3.05 a 3.40. Wyrównane zaś są przewidywania na zespół gości – zazwyczaj stawiając na nich zagramy po kursie 3.00.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chrobry Głogów: kto wygra?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chrobry Głogów: przewidywane składy

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Procek – Halvica, Mikołajewski, Senic – Ziółkowski, Jodłowiec, Misztal, Bernard – Zając, Bida, Ilicic

Chrobry Głogów: Węglarz – Michalec, Lewkot, Malczuk – Tabiś, Mandrysz, Mucha, Hanc – Bartlewicz, Ozimek – Lebedyński

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chrobry Głogów: transmisja

Początek tego meczu już w poniedziałek 20 maja 2024 roku o godzinie 18:00. Początek transmisja na platformie Polsat Box Go dziesięć minut wcześniej.

