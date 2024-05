Lechia skomplikowała plany Arce Gdynia, wulkan emocji w derbach [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Camilo Mena

Derby dla Lechii Gdańsk, Arka Gdańsk zagra mecz o wszystko z GieKSą

Lechia Gdańsk już przed startem spotkania derbowego z Arką Gdynia była pewna gry w PKO Ekstraklasie w kolejnej kampanii. Biało-zieloni jednak nie zamierzali traktować ulgowo prestiżowej konfrontacji, chcąc odnieść zwycięstwo przed własną publicznością, rewanżując się jednocześnie Żółto-niebieskim za porażkę z rundy jesiennej. Zespół Wojciecha Łobodzińskiego marzył natomiast o punkcie, który mógł zapewnić zespołowi awans do elity.

Od pierwszych fragmentów rywalizacji mecz był pełen emocji. Z kolei pierwszy gol padł już w 14. minucie. W roli głównej wystąpił Kacper Sezonienko. Wykorzystał podanie od Camilo Meny i trybuny Polsat Plus Arena Gdańsk oszalały z radości. Kolumbijczyk kolejny raz w tym sezonie błysnął swoimi umiejętnościami szybkościowymi.

Lechia Gdańsk prowadzi w derbach Trójmiasta! 💥



Kacper Sezonienko otwiera strzelanie 1️⃣:0️⃣



📺 Polsat Sport 1 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/P174Mn4DdM — Polsat Sport (@polsatsport) May 19, 2024

Sytuacja Biało-zielonych skomplikowała się natomiast w 32. minucie. Andrei Chindris wówczas wyróżnił się faulem na rywalu, co skutkowało tym, że sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. Grę w przewadze Arkowcy wykorzystali już w 37. minucie. Piłkę do siatki skierował Alassane Sidibe, notujący trzecie trafienie w tej kampanii. Do przerwy miał zatem remis (1:1).

Arka Gdynia odrabia straty! 💥



Alassane Sidibe z trzecim trafieniem w tym sezonie ligowym 1️⃣:1️⃣



📺 Polsat Sport 1 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/pRRNvgFvU7 — Polsat Sport (@polsatsport) May 19, 2024

Po zmianie stron solidniej do pracy wzięli się gdynianie, mający świadomość tego, że rywal gra w osłabieniu i z minuty na minutę na boisku będzie tworzyło się więcej wolnych przestrzenie. Swoje okazje na gola mieli Przemysław Stolc czy Olaf Kobacki, ale żadnemu z wymienionych nie udała się pokonać Bohdana Sarnavskiy’ego.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐃𝐑𝐀𝐌𝐀𝐓𝐔𝐑𝐆𝐈𝐀! @LechiaGdanskSA zdobywa gola na 2️⃣:1️⃣ mimo gry w osłabieniu!



Camilo Mena z golem! ⚽



📺 Polsat Sport 1 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/c2EeCQrYI1 — Polsat Sport (@polsatsport) May 19, 2024

Gdy natomiast wydawało się, że do końca zawodów wynik już się nie zmieni i obie ekipy po zakończeniu spotkania będą świętować, to kolejnym świetnym zachowaniem popisał się Camilo Mena. Najpierw zabawił się z Michałem Marjcanikiem, a chwile później oddał strzał, dzięki któremu Lechia wywalczyła pełną pulę. Tym samym gdańska ekipa zapewniła sobie wygranie 1 Ligi. Skomplikowały się z kolei plany gdynian związane z awansem. Arka mecz o wszystko zagra za tydzień z GKS-em Katowice.

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia 2:1 (1:1)

1:0 Kacper Sezonienko 14′

1:1 Sidibe 37′

2:1 Camilo Mena 84′