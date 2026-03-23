Milik wrócił do gry. To może być klucz do jego przyszłości w Juventusie

19:47, 23. marca 2026
Jakub Fudali
Źródło: Kanał Sportowy

Arkadiusz Milik wrócił do gry po blisko dwóch latach. Jego przyszłość w Juventusie stoi pod znakiem zapytania, ale włoski dziennikarz w rozmowie z "Kanałem Sportowym" widzi dla Polaka ciekawą rolę.

Arkadiusz Milik
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik w roli zmiennika zostanie w Juventusie?!

Arkadiusz Milik w ostatnich miesiącach bardzo długo walczył o powrót do gry na najwyższym poziomie. Napastnik reprezentacji Polski aż od czerwca 2024 roku zmagał się z różnego rodzaju problemami, które na dłużej lub krótce uniemożliwiały mu występy na murawie. Dopiero w miniony weekend Polak pojawił się na boisku pierwszy raz od prawie 700 dni. Blisko dwa lata stracone przez urazy muszą więc znaleźć swoje odbicie w formie.

Obecnie trudno spekulować co do przyszłości Arkadiusza Milika w zespole Juventusu, bowiem wszystko do tej pory wskazywało, że latem nastąpi pożegnanie. Kontrakt reprezentanta Polski wygasa co prawda wraz z końcem czerwca 2027 roku, ale trudno spodziewać się jego pełnego wypełniania. Niemniej innego zdania jest jeden z włoskich dziennikarzy, którzy widzi dla napastnika rolę zmiennika.

Jakość Arka Milika z pewnością może pomóc Juventusowi pod koniec sezonu. Może być idealnym napastnikiem, by wejść na ostatni kwadrans spotkania i pomóc drużynie. Arek posiada fizyczne i techniczne umiejętności, których brakuje niektórym napastnikom, takim jak Jonathan David i Lois Openda – powiedział Mirko Di Natale z „Tutto Juve” w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

