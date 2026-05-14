Polonia Warszawa – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2026)

Polonia Warszawa – Wisła Kraków: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Ekipa Czarnych Koszul walczy o udział w barażach, a zespół Białej Gwiazdy ma już pewny awans. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego bardzo interesującego spotkania na naszym portalu. Początek ciekawej rywalizacji na Stadionie Polonii Warszawa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego już w najbliższy piątek, czyli 15 maja, o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

Polonia Warszawa Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2026 11:30

Polonia Warszawa – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Polonia Warszawa podejmie Wisłę Kraków w jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 33. kolejki Betclic 1. Ligi. Czarne Koszule z dorobkiem 50 punktów zajmują 6. miejsce w tabeli i wciąż walczą o utrzymanie pozycji gwarantującej udział w barażach. Z kolei Biała Gwiazda przewodzi ligowej stawce z 65 oczkami na koncie, dzięki czemu jest już pewna bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Początek rywalizacji na Stadionie im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego już w nadchodzący piątek, 15 maja o godzinie 20:30.

Uważam, że piątkowe spotkanie między Polonią Warszawa a Wisłą Kraków może zakończyć się podziałem punktów. Moim zdaniem to prawdopodobny scenariusz. Mój typ: remis.

Ernest STS 3.70 Remis Odwiedź STS

Polonia Warszawa – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Przed piątkowym meczem sytuacja kadrowa Polonii Warszawa nie wygląda najlepiej – w jej składzie zabraknie bowiem Patryka Janasika, Mateusza Młyńskiego, Marka Mroza oraz Hide Vitalucciego. Jeszcze większe problemy ma Wisła Kraków – w spotkaniu nie wystąpią Angel Rodado, Wiktor Biedrzycki, Alan Uryga, Kacper Skrobański, Bartosz Jaroch i Bartosz Talar.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polonia Warszawa – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Polonia Warszawa w ostatnich tygodniach przeplata lepsze występy słabszymi rezultatami. Ekipa Czarnych Koszul pokonała Górnika Łęczna 2:1, ale za to musiała uznać wyższość Polonii Bytom, przegrywając 2:3. W zdecydowanie lepszych nastrojach do piątkowego spotkania przystępuje Wisła Kraków. Zespół Białej Gwiazdy wygrał dwa poprzednie mecze ligowe, odnosząc ważne zwycięstwa nad Chrobrym Głogów (2:0) oraz Stalą Rzeszów (2:1).

Polonia Warszawa – Wisła Kraków, historia

Ostatnie bezpośrednie spotkania Polonii Warszawa z Wisłą Kraków częściej układały się po myśli stołecznego zespołu. W pięciu poprzednich meczach drużyna Czarnych Koszul odniosła aż trzy zwycięstwa, byliśmy świadkami jednego remisu, a tylko raz lepsza okazała się ekipa Białej Gwiazdy. Statystyki pokazują więc, że w ostatnich latach Polonia potrafiła znaleźć sposób na Wisłę i regularnie punktowała w starciach pomiędzy tymi klubami.

Polonia Warszawa – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska i większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Polonii Warszawa wynosi około 2.20, typ na zwycięstwo Wisły Kraków to mniej więcej 2.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na wydarzenia sportowe w STS.

Polonia Warszawa Wisła Kraków 2.20 3.70 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2026 11:30

Polonia Warszawa – Wisła Kraków, przewidywane składy

Polonia: Kuchta – Terpiłowski, Cisse, Brudnicki, Durmus – Vega, Skrabb, Gnaase, Piotrowski, Dadok – Łukasz Zjawiński

Wisła: Letkiewicz – Giger, Kutwa, Grujcić, Lelieveld – Duda, Igbekeme, Bozić, Ertlthaler – Sanchez, Frederico Duarte

Polonia Warszawa – Wisła Kraków, transmisja meczu

Pojedynek Polonii Warszawa z Wisłą Kraków będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 33. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport oraz w serwisie tvpsport.pl. Zawody skomentują Sławomir Kwiatkowski i Tomasz Łapiński. Początek starcia na Stadionie Polonii Warszawa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego już w najbliższy piątek, czyli 15 maja, o godzinie 20:30.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.