Vlahović może trafić do Hiszpanii. Pojawił się konkretny kierunek

08:31, 14. maja 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Dusan Vlahović może latem trafić do Atletico Madryt po tym, jak jego nazwisko pojawiło się na rynku transferowym. Włoskie media informują, że rozmowy o nowym kontrakcie z Juventusem zostały obecnie wstrzymane.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Atletico rusza po Vlahovicia. Juventus traci kontrolę nad sytuacją

Atletico Madryt uważnie obserwuje sytuację Dusana Vlahovicia, którego przyszłość w Juventusie stoi pod dużym znakiem zapytania. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę serbski napastnik został w ostatnich dniach zaoferowany hiszpańskiemu klubowi przez jednego z pośredników. To kolejny sygnał, że obie strony przygotowują się na możliwe rozstanie po zakończeniu sezonu.

Juventus wciąż nie potrafi osiągnąć porozumienia z zawodnikiem w sprawie nowej umowy. Obecny kontrakt wygasa już 30 czerwca, a negocjacje zostały zamrożone do końca rozgrywek. Klub proponuje Vlahoviciowi dwuletnią umowę i pensję na poziomie sześciu milionów euro za sezon. Serb oczekuje jednak wynagrodzenia wynoszącego co najmniej osiem milionów euro.

W sprawie napastnika głos zabrał również Luciano Spalletti. Trener Juventusu otwarcie pochwalił swojego zawodnika po meczu z Lecce. – Siła Dusana Vlahovicia robi ogromne wrażenie. Walczy o każdą piłkę i zdobywa gole. Potrzeba więcej zawodników z takim charakterem – powiedział szkoleniowiec.

Sam piłkarz nie chciał jednoznacznie deklarować swojej przyszłości. – Bardzo mocno odczuwam zaufanie Spallettiego i chcę dać z siebie wszystko w dwóch ostatnich meczach – przyznał Vlahović. Napastnik zaznaczył również, że obecnie nie wie, czy wkrótce pożegna się z Juventusem.