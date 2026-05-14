Vlahović może trafić do Hiszpanii. Pojawił się konkretny kierunek

Dusan Vlahović może latem trafić do Atletico Madryt po tym, jak jego nazwisko pojawiło się na rynku transferowym. Włoskie media informują, że rozmowy o nowym kontrakcie z Juventusem zostały obecnie wstrzymane.

Atletico rusza po Vlahovicia. Juventus traci kontrolę nad sytuacją

Atletico Madryt uważnie obserwuje sytuację Dusana Vlahovicia, którego przyszłość w Juventusie stoi pod dużym znakiem zapytania. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę serbski napastnik został w ostatnich dniach zaoferowany hiszpańskiemu klubowi przez jednego z pośredników. To kolejny sygnał, że obie strony przygotowują się na możliwe rozstanie po zakończeniu sezonu.

Juventus wciąż nie potrafi osiągnąć porozumienia z zawodnikiem w sprawie nowej umowy. Obecny kontrakt wygasa już 30 czerwca, a negocjacje zostały zamrożone do końca rozgrywek. Klub proponuje Vlahoviciowi dwuletnią umowę i pensję na poziomie sześciu milionów euro za sezon. Serb oczekuje jednak wynagrodzenia wynoszącego co najmniej osiem milionów euro.

W sprawie napastnika głos zabrał również Luciano Spalletti. Trener Juventusu otwarcie pochwalił swojego zawodnika po meczu z Lecce. – Siła Dusana Vlahovicia robi ogromne wrażenie. Walczy o każdą piłkę i zdobywa gole. Potrzeba więcej zawodników z takim charakterem – powiedział szkoleniowiec.

Sam piłkarz nie chciał jednoznacznie deklarować swojej przyszłości. – Bardzo mocno odczuwam zaufanie Spallettiego i chcę dać z siebie wszystko w dwóch ostatnich meczach – przyznał Vlahović. Napastnik zaznaczył również, że obecnie nie wie, czy wkrótce pożegna się z Juventusem.