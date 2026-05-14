Juventus szykuje wielkie czyszczenie kadry. Siedmiu piłkarzy odejdzie

Juventus po zakończeniu sezonu planuje bardzo poważne zmiany w składzie. Włoskie media informują, że klub może pożegnać nawet siedmiu zawodników, a niepewna pozostaje także przyszłość Dusana Vlahovicia.

PressFocus Na zdjęciu: Arek Milik

Juventus rusza z rewolucją kadrową przed kolejnym sezonem

Juventus przed ostatnim domowym meczem sezonu z Fiorentiną przygotowuje się już do letniej przebudowy kadry. Według „La Gazzetta dello Sport” kilka nazwisk praktycznie znalazło się już na liście transferowej, a kolejne przypadki pozostają otwarte. Klub chce zmienić strukturę zespołu i zrobić miejsce pod nowych zawodników przed następnymi rozgrywkami.

Jednym z największych zaskoczeń jest sytuacja Michele Di Gregorio. Bramkarz Juventusu może opuścić Turyn, ponieważ władze klubu poważnie interesują się Alissonem Beckerem z Liverpoolu. Dyrektor Damien Comolli ma mocno naciskać na sprowadzenie reprezentanta Brazylii, co automatycznie stawia pod znakiem zapytania przyszłość obecnego golkipera Juventusu.

Blisko odejścia znajduje się także Lois Openda. Belgijski napastnik kosztował Juventus prawie 44 miliony euro, lecz nie spełnił oczekiwań działaczy. Klub już rozpoczął poszukiwania nowego zespołu dla zawodnika. Pewne wydaje się również rozstanie z Filipem Kosticiem, który ma odejść po wygaśnięciu kontraktu. Juventus planuje także wypożyczenie młodego Vasilije Adzicia oraz sprzedaż Fabio Mirettiego. Z klubem pożegna się też Arkadiusz Milik.

Niepewna pozostaje sytuacja kilku ważnych piłkarzy pierwszego składu. Według włoskich mediów przyszłość Federico Gattiego, Teuna Koopmeinersa oraz Edona Zhegrovy nadal stoi pod znakiem zapytania. Osobnym problemem pozostaje Dusan Vlahović, którego kontrakt wygasa już w czerwcu. Coraz więcej wskazuje na to, że Juventus czeka latem bardzo głęboka kadrowa rewolucja.

Zobacz również: FC Porto skomentowało potencjalny transfer Lewandowskiego