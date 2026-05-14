PSG chce przejąć transfer Bayernu. Szykuje wyższą ofertę

fot. Nderim Kaceli / Alamy

PSG naciska na transfer Gordona

Paris Saint Germain coraz poważniej pracuje nad sprowadzeniem Anthony’ego Gordona z Newcastle United. Według informacji przekazanych przez „TEAMtalk” mistrzowie Francji rozpoczęli już rozmowy dotyczące możliwego transferu reprezentanta Anglii. W Monachium od kilku tygodni panowało przekonanie, że Bayern znajduje się najbliżej pozyskania skrzydłowego, lecz sytuacja zaczyna się wyraźnie zmieniać.

Bayern miał już osiągnąć wstępne porozumienie z otoczeniem zawodnika i liczył na spokojne prowadzenie dalszych negocjacji. PSG postanowiło jednak wejść do rozmów i wykorzystać swoją przewagę finansową. Klub szuka piłkarzy młodych, dynamicznych i gotowych do intensywnej gry bez piłki, a reprezentant Anglii doskonale wpisuje się w takie wymagania.

Newcastle United nie zamierza jednak ułatwiać całej operacji. Według angielskich mediów klub oczekuje za swojego zawodnika ponad 75 milionów funtów. Bayern chciałby obniżyć tę kwotę podczas negocjacji, natomiast PSG może być gotowe szybciej spełnić warunki finansowe przedstawione przez Newcastle. To właśnie dlatego w ostatnich dniach w Paryżu pojawiło się coraz większe przekonanie, że transfer nadal pozostaje otwarty.

Anthony Gordon ma za sobą bardzo dobry sezon i należy do najważniejszych zawodników drużyny Eddiego Howe’a. Skrzydłowy imponuje szybkością, pressingiem oraz skutecznością pod bramką rywali. Właśnie te cechy sprawiają, że zarówno Bayern, jak i PSG widzą w nim piłkarza gotowego do gry na najwyższym europejskim poziomie.

