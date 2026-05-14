Allegri ma dość. Ta sytuacja zdecydowała o jego przyszłości w Milanie

Massimiliano Allegri jest coraz bliżej odejścia z Milanu po zaledwie jednym sezonie pracy. Włoskie media informują, że relacje trenera ze Zlatanem Ibrahimoviciem praktycznie całkowicie się rozpadły.

Allegri o krok od odejścia z Milanu

Milan od kilku tygodni zmaga się z coraz większym napięciem wewnątrz klubu. Według informacji przekazanych przez „Corriere della Sera” Massimiliano Allegri jest wyczerpany sytuacją wokół drużyny i poważnie rozważa odejście po zakończeniu sezonu. Trener ma być zmęczony ciągłymi konfliktami oraz problemami wewnętrznymi, które jego zdaniem utrudniają normalną pracę z zespołem.

Największy kryzys dotyczy relacji Allegriego ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Włoskie media twierdzą, że otwarty konflikt wybuchł po porażce z Napoli na początku kwietnia. Podczas jednego ze spotkań między szkoleniowcem a szwedzkim działaczem miało dojść do bardzo ostrej wymiany zdań. Powodem sporu była decyzja dotycząca wyboru trzeciego bramkarza na kolejny sezon, choć według dziennikarzy problem narastał już od dłuższego czasu.

Od tamtego momentu Ibrahimović miał praktycznie zniknąć z Milanello i ograniczyć swoją obecność przy drużynie. Allegri miał być również niezadowolony z częstych kontaktów Zlatana z Antonio Cassano, który regularnie krytykuje styl gry Milanu w programie „Viva el futbol”. Dodatkowe napięcie wywołały także informacje o rozmowach Ibrahimovicia z piłkarzami drużyny. Szwed miał udzielać wskazówek taktycznych między innymi Fofanie oraz Rafaelowi Leao, co wprowadzało dodatkowe zamieszanie w szatni.

Coraz więcej wskazuje na to, że Ibrahimović może w najbliższych miesiącach przejąć jeszcze większą władzę w klubie jako główny doradca właścicieli z RedBird. W takiej sytuacji Allegri ma poważnie rozważać zmianę otoczenia. Według włoskich mediów trener znajduje się w gronie kandydatów do objęcia reprezentacji Włoch i może wkrótce rozpocząć pracę jako nowy selekcjoner kadry narodowej.